A Ripost számolt be arról, hogy Kerkez Milos volt a Liverpool FC Alapítvány egyik meglepetésvendége egy kertészkedési programban. A "Föld napján" a gyerekeknek segített a válogatott bekk, és emellett még a családjáról, egészen pontosan az édesanyjáról is mesélt. "Látom már, a méznek miért van olyan jó íze az AXA-ban" – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd, aki ezek szerint szívesen fogyaszt mézet a klub edzőközpontjában.

Kerkez Milos kertészkedés közben is megállta a helyét

Kerkez Milos nem az a kertészkedő típus

Kerkez Milos azt is bevallotta, ő maga soha nem termesztett zöldségeket, de az édesanyja és a nagymamája igen. Az édesanyja kapcsán azt is elárulta a fiatal játékos, hogy ő azt mondta neki, hogy sok spenótot kell ennie, hogy erős legyen.

Szombaton délután a Liverpool hazai pályán fogadja majd a bajnokságban a Crystal Palace együttesét.