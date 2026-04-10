Országgyűlési választás2026. április 12.
Immár hivatalos, hogy Andy Robertson kilenc év után távozik a Liverpooltól. Az angol sztárcsapathoz emiatt visszatérhet Kosztas Cimikasz, aki éppen azon a poszton játszik, mint Kerkez Milos.

Andy Robertson éppen a tavaly nyáron szerződtetett Kerkez Milos miatt szorult a kispadra az idei szezonban. A Liverpool skót válogatott balhátvédje csupán epizódszereplő lett, idén nyáron lejár a szerződése, amit a felek nem hosszabbítanak meg, így a 32 éves játékos távozik az idény végén. Az angol csapatnál gondoskodniuk kell a pótlásáról, és a hírek szerint már tudják, ki fogja átvenni Robertson helyét a keretben.

Kerkez Milos miatt szorult a kispadra a szezon végén távozó Andy Robertson
Fotó: Getty Images

Ki lesz Kerkez Milos posztriválisa?

A Liverpool az idei szezonra kölcsönadta az AS Romának a görög válogatott Kosztasz Cimikaszt, mert Kerkez érkezése miatt létszámfelettivé vált a csapatban. A 29 éves balhátvéd minden sorozatot figyelembe véve 24 tétmérkőzésen 1038 percet töltött a pályán, ez idő alatt egy gólpasszt adott az olasz együttes színeiben. Görög sajtóhírek szerint Robertson távozása miatt a Liverpool visszahívja a kölcsönből Cimikaszt, a játékost az angol csapat állítólag már tájékoztatta a döntéséről.

Cimikasz érkezése miatt Kerkeznek azért nem kell aggódnia, mert a Romától visszatérő focistával éppen a magyar válogatott védő helyetteseként számol majd a klub, 

tehát azt a szerepet fogja betölteni, amit idén Robertson.

Roma's greek defender #12 Konstantinos Tsimikas kicks the ball during the Italian Serie A football match between AS Roma and Lecce at the Olympic Stadium in Rome on March 22, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Kosztasz Cimikasz az idei szezonban kölcsönben az AS Roma csapatában szerepel
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A görög hátvéd szerződése egyébként 2027 nyaráig érvényes, megfelelő ajánlat esetén a Liverpool hajlandó lenne lemondani róla, de egyelőre a csapat második számú bal oldali védőként számít rá a következő évadban.

  
