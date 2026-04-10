Andy Robertson éppen a tavaly nyáron szerződtetett Kerkez Milos miatt szorult a kispadra az idei szezonban. A Liverpool skót válogatott balhátvédje csupán epizódszereplő lett, idén nyáron lejár a szerződése, amit a felek nem hosszabbítanak meg, így a 32 éves játékos távozik az idény végén. Az angol csapatnál gondoskodniuk kell a pótlásáról, és a hírek szerint már tudják, ki fogja átvenni Robertson helyét a keretben.

Ki lesz Kerkez Milos posztriválisa?

A Liverpool az idei szezonra kölcsönadta az AS Romának a görög válogatott Kosztasz Cimikaszt, mert Kerkez érkezése miatt létszámfelettivé vált a csapatban. A 29 éves balhátvéd minden sorozatot figyelembe véve 24 tétmérkőzésen 1038 percet töltött a pályán, ez idő alatt egy gólpasszt adott az olasz együttes színeiben. Görög sajtóhírek szerint Robertson távozása miatt a Liverpool visszahívja a kölcsönből Cimikaszt, a játékost az angol csapat állítólag már tájékoztatta a döntéséről.

Cimikasz érkezése miatt Kerkeznek azért nem kell aggódnia, mert a Romától visszatérő focistával éppen a magyar válogatott védő helyetteseként számol majd a klub,

tehát azt a szerepet fogja betölteni, amit idén Robertson.

Kosztasz Cimikasz az idei szezonban kölcsönben az AS Roma csapatában szerepel

A görög hátvéd szerződése egyébként 2027 nyaráig érvényes, megfelelő ajánlat esetén a Liverpool hajlandó lenne lemondani róla, de egyelőre a csapat második számú bal oldali védőként számít rá a következő évadban.