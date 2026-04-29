Kerkez Milos tisztában van vele, hogy még rengeteg munka vár rá Liverpoolban. Bár a nehéz kezdés után egyre stabilabb teljesítményt nyújt, és az idény egyik legtöbbet fejlődő játékosává vált, a nyáron távozó Andy Robertson után neki kell majd átvennie a stafétát.

A még mindig csak 22 éves Kerkez Milos folyamatosan fejlődött, és egyre jobban játszott a Liverpoolban

Kerkez Milos példaképe távozik

A magyar játékos nem is titkolja, hogy példaképként tekint a skót balhátvédre. „Ő tényleg egy legenda” – mondta az ESPN-nek Robertsonról.

A legjobb balhátvéd a Premier League történetében. Kimondtam, és hiszek is benne, mert elképesztő játékos: mennyit fut, mennyit segít támadásban, egyszerűen hihetetlen.

Kerkez számára egyértelmű, hogy hatalmas feladat vár rá. „Nagy játékos, aki rengeteget tett a klubért. Segített nekem, a szárnyai alá vett, tanácsokat adott.”

A magyar válogatott védő hangsúlyozta: tisztában van vele, mekkora elvárásokkal jár Robertson utódjának lenni.

„Nagy űrt kell kitöltenem a jövőben, ez biztos. De meg fogom tenni a tőlem telhető legtöbbet.”

110 százalékot nyújtana minden meccsen

Kerkez már az első hónapokban megmutatta, milyen mentalitással futballozik.

„Azt szeretném, ha az emberek mindig arra emlékeznének, hogy 110 százalékot adtam” – mondta. „Kezdem megérteni, mit jelent ennél a klubnál játszani, mit jelent viselni ezt a mezt és ezt a címert.”

A szezon elején több kritika is érte, különösen a gyengébb teljesítményei után. A Manchester United legendája, Gary Neville például úgy fogalmazott, hogy „olyan, mint egy ificsapatból felhozott játékos”.

Andy Robertsont a legjobb balhátvédnek tartja

Kerkez azonban nem tulajdonít ennek nagy jelentőséget.

Őszintén szólva, nem igazán foglalkozom ezzel. A média nagy dolog, főleg Angliában. Mindenkinek van véleménye.

A magyar balhátvéd szerint a legfontosabb a pályán mutatott teljesítmény. „Mindig a pályára koncentrálok. Tudom, mire vagyok képes, milyen játékos vagyok, és miért vagyok itt a Liverpoolnál” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a nehéz időszakok csak erősebbé tették.

Az első hónapokat ő maga sem tagadja, hogy nehéznek élte meg. „Az első két-három hónap kicsit nehéz volt a játékstílus miatt, és mert sok meccset játszottunk. Még a lábaimnak is alkalmazkodniuk kellett. Ha adsz magadnak időt az alkalmazkodásra, egyre jobb lesz. Most már boldog vagyok, hogy jobban megtaláltam a helyem, és folyamatosan tudok játszani.”