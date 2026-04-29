Kerkez Milos tisztában van vele, hogy még rengeteg munka vár rá Liverpoolban. Bár a nehéz kezdés után egyre stabilabb teljesítményt nyújt, és az idény egyik legtöbbet fejlődő játékosává vált, a nyáron távozó Andy Robertson után neki kell majd átvennie a stafétát.
Kerkez Milos példaképe távozik
A magyar játékos nem is titkolja, hogy példaképként tekint a skót balhátvédre. „Ő tényleg egy legenda” – mondta az ESPN-nek Robertsonról.
A legjobb balhátvéd a Premier League történetében. Kimondtam, és hiszek is benne, mert elképesztő játékos: mennyit fut, mennyit segít támadásban, egyszerűen hihetetlen.
Kerkez számára egyértelmű, hogy hatalmas feladat vár rá. „Nagy játékos, aki rengeteget tett a klubért. Segített nekem, a szárnyai alá vett, tanácsokat adott.”
A magyar válogatott védő hangsúlyozta: tisztában van vele, mekkora elvárásokkal jár Robertson utódjának lenni.
„Nagy űrt kell kitöltenem a jövőben, ez biztos. De meg fogom tenni a tőlem telhető legtöbbet.”
110 százalékot nyújtana minden meccsen
Kerkez már az első hónapokban megmutatta, milyen mentalitással futballozik.
„Azt szeretném, ha az emberek mindig arra emlékeznének, hogy 110 százalékot adtam” – mondta. „Kezdem megérteni, mit jelent ennél a klubnál játszani, mit jelent viselni ezt a mezt és ezt a címert.”
A szezon elején több kritika is érte, különösen a gyengébb teljesítményei után. A Manchester United legendája, Gary Neville például úgy fogalmazott, hogy „olyan, mint egy ificsapatból felhozott játékos”.
Kerkez azonban nem tulajdonít ennek nagy jelentőséget.
Őszintén szólva, nem igazán foglalkozom ezzel. A média nagy dolog, főleg Angliában. Mindenkinek van véleménye.
A magyar balhátvéd szerint a legfontosabb a pályán mutatott teljesítmény. „Mindig a pályára koncentrálok. Tudom, mire vagyok képes, milyen játékos vagyok, és miért vagyok itt a Liverpoolnál” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a nehéz időszakok csak erősebbé tették.
Az első hónapokat ő maga sem tagadja, hogy nehéznek élte meg. „Az első két-három hónap kicsit nehéz volt a játékstílus miatt, és mert sok meccset játszottunk. Még a lábaimnak is alkalmazkodniuk kellett. Ha adsz magadnak időt az alkalmazkodásra, egyre jobb lesz. Most már boldog vagyok, hogy jobban megtaláltam a helyem, és folyamatosan tudok játszani.”
Szalah és Szoboszlai: különleges kapcsolat Liverpoolban
Kerkez nemcsak a pályán, hanem az öltözőn kívül is fontos kapcsolatokat épített ki. Különösen közeli viszonyba került Mohamed Szalahhal és Szoboszlai Dominikkal.
„Közel állunk egymáshoz, én, ő és Dom. Szalah nagyon jól fogadott, ahogy mindenki, de ő különösen a szárnyai alá vett.”
Azt sem titkolja, hogy Szalah profizmusa nagy hatással volt rá.
Hihetetlen, mennyire profi. Nem hiszem, hogy láttam már ilyet más játékosnál. Ahogy edz, ahogy figyel az étkezésére, mennyire fókuszált – ez elképesztő. Ez az, amit idén próbáltam tőle megtanulni.
Szoboszlai Dominik jelenléte szintén sokat jelentett számára. A három játékos gyakran együtt tölti az idejét, legyen szó edzésről vagy akár közös programokról.
A jövő fényes
Bár a Liverpool ebben a szezonban nem tudott trófeát nyerni, Kerkez optimistán látja a jövőt.
„Szerintem a jövő fényes. Nagyon jó minőség van a csapatban.”
A magyar játékos szerint a következő idény jobb lehet. „Jövőre jobb szezonunk lesz. Tudjuk, hogy jobbnak kell lennünk.”
Kerkez ugyanakkor elismerte, hogy a rutinos játékosok hiánya érezhető lesz. „Hiányozni fog a tapasztalat és a vezetői szerep az idősebb játékosoktól. Tanulnunk kell, tovább kell lépnünk, és jövőre jobb szezont kell produkálnunk.”