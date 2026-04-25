Nem sok említésre méltó esemény történt az első húsz percben, kezdeményezőbb volt a Kisvárda, de sokáig nem jelentett komoly veszélyt a kapura. Kevés támadást tudott vezetni a DVTK, a középpályát a hazai csapat uralta, a vendégek leginkább a védekezéssel törődtek. Aztán amikor a Diósgyőr feljebb lépett, majd labdát vesztett az ellenfél térfelén, Matanovic futott el a jobb oldalon, a 16-oson belülre érve egy csellel tiszta helyzetet alakított ki magának, és kilőtte a jobb alsó sarkot.

A DVTK játékosai örülhettek a Kisvárda elleni meccs végén

Az NB I-ből kiesett DVTK nyert a Kisvárda vendégeként

Továbbra is a Kisvárda játszott fölényben, a 33. percben azonban labdát vesztett a védekező harmadban, majd Colley próbálkozott lövéssel az ötös magasságában kissé jobbról, Jovicic pedig igyekezett blokkolni a próbálkozást. A játékvezető Hanyecz Bence elsőre szögletet jelzett, majd VAR-elemzés után büntetőt ítélt, mert a hazai védő rátartott a vendégek csatárának lábára. A 11-est Pető értékesítette.

Demeter és Melnyik összefejelt a 45. percben, előbbi az arcán sérült meg, a mentősökkel, hordágyon hagyta el a pályát, Kiss Bálint állt be a helyére.

Melnyiknek vérzett a feje, de ő kötéssel vissza tudott térni – számolt be róla az MTI.

Élénkebb volt a játék a második félidő elején, ami részben annak volt köszönhető, hogy a DVTK bátrabban futballozott. Pár perc elteltével fordított a vendégcsapat: labdaszerzés után Kovalenko remekül indította Colleyt, aki lefutotta védőjét, és 12-13 méterről, középről a kapuba lőtt.

A Kisvárda nem tudott igazán felpörögni, mindkét oldalon volt egy kapufa, de az eredmény nem változott.

A hazaiak játékosa, Molnár Gábor a 90. percben egymás után két sárga lapot kapott, egyet sérülés szimulálásáért, egyet pedig reklamálásért, így el kellett hagynia a pályát.

A DVTK – melyben több saját nevelésű fiatal játékos is helyet kapott – a második félidőre feljavult, és megdolgozott a három pontért. A Diósgyőr kiesése az előző fordulóban dőlt el, ez után menesztették Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt, a helyét a bajnokság végéig a korábbi másodedző Takács Péter vette át, aki győzelemmel debütált. A Diósgyőr február 14-e után először nyert a bajnokságban.