Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója az utóbbi időben több futballistáját is élesen kritizálta, ennek pedig most már következményei is lettek. Két fordulóval a labdarúgó Fizz Liga zárása előtt a Kisvárda csapata elköszönt két bosnyák légiósától, Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictól.

A Kisvárda FC a hivatalos honlapján közölte, hogy a csapathoz egyaránt 2023-ban érkezett két futballista a keddi edzést követően elbúcsúzott társaitól.

A Kisvárda két kulcsjátékosa már a szezon vége előtt távozott
„A kialakult bizonytalan helyzetben nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani a két játékos elé, és figyelembe véve az érdemeiket, a klubért tett szolgálataikat, saját kezükbe adtuk a sorsuk alakítását, és már idő előtt elkezdhetik építeni a jövőjüket. A hátralévő két mérkőzésen elsősorban azok kapnak lehetőséget, akiknek nem jár le a szerződésük, és távlatilag is gondolkodhatunk a megtartásukban” – idézi az MTI a szabolcsi klub honlapjának nyilatkozó Révész Attila sportigazgató-vezetőedzőt.

A Kisvárda két korábbi csapatkapitánya távozik

Jovicic 2023 januárjában csatlakozott az együtteshez, melyben 62 élvonalbeli és 21-es NB II-es, illetve nyolc Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Cipetic 2023 nyarán igazolt Kisvárdára, és 59 NB I-es és 29 NB II-es bajnokin játszott, a Magyar Kupában pedig kilenc alkalommal szerepelt. A cikk emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi két bajnokin ők viselték a csapatkapitányi karszalagot, Cipetic az MTK, Jovicic a Diósgyőr ellen vezette ki a társait a bevonuláskor. Előbbi játékos négy, utóbbi tíz élvonalbeli bajnokin látta el ezt a tisztséget.

