Ilyet sem gyakran hallani: két tucat sportoló került kórházba tömeges rosszullét miatt Romániában.

Miért kerültek kórházba a fiatal focisták?

A Maszol beszámolója szerint a bukaresti együttesek a Maros-parti Arad városában szerepeltek korosztályos tornán, ahol a házigazda UTA Arad elleni mérkőzés után, egy közös ebédet követően lettek rosszul.

A fiatal sportolók hányingerre és hasmenésre panaszkodtak, ezért azonnal az aradi sürgősségi kórházba szállították őket.

Felmerült az ételmérgezés gyanúja, így

a helyi közegészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Információk szerint a csapat tagjai egy szálloda éttermében étkeztek a rosszullét előtt.

Bár a helyzet ijesztőnek tűnt, a legfrissebb hírek szerint egyik játékos állapota sem súlyos, és várhatóan senkit sem kell kórházban tartani.

Az orvosok ugyanakkor minden érintettet alaposan kivizsgálnak, hogy biztonságosan hazautazhassanak Bukarestbe.

