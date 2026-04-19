Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Ezt látta már?

Sokkoló!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő hír érkezett. Komoly riadalmat okozott egy aradi utánpótlástornán, hogy tömeges rosszullét miatt kórházba kellett szállítani a Steaua Bucuresti U15–U16 focicsapatainak 24 fiatal játékosát.

Tömeges rosszullét: 24 focista került kórházba
Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI / AFP

Miért kerültek kórházba a fiatal focisták?

A Maszol beszámolója szerint a bukaresti együttesek a Maros-parti Arad városában szerepeltek korosztályos tornán, ahol a házigazda UTA Arad elleni mérkőzés után, egy közös ebédet követően lettek rosszul.

A fiatal sportolók hányingerre és hasmenésre panaszkodtak, ezért azonnal az aradi sürgősségi kórházba szállították őket.

Felmerült az ételmérgezés gyanúja, így 

a helyi közegészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Információk szerint a csapat tagjai egy szálloda éttermében étkeztek a rosszullét előtt.

Bár a helyzet ijesztőnek tűnt, a legfrissebb hírek szerint egyik játékos állapota sem súlyos, és várhatóan senkit sem kell kórházban tartani.

Az orvosok ugyanakkor minden érintettet alaposan kivizsgálnak, hogy biztonságosan hazautazhassanak Bukarestbe.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!