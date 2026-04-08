Kihirdette keretét a holland AZ Alkmaar, amelybe ezúttal Kovács Bendegúz is bekerült. A holland csapat a Sahtar Doneck ellen lép pályára a Konferencia-liga negyeddöntőjében, ahol Kovács Bendegúz is játékperceket kaphat.

Az AZ Alkmaar 19 éves magyar csatártehetsége, Kovács Bendegúz folyamatosan bizonyít: előbb a holland ifi-csapatban, majd az U21-esek között is remekelt. Év elején a Dortmund ellen, az ifi-BL-ben lőtt három gólt, majd alig telt el egy kis idő, és az U21-es csapatban is remekelt. Kovács a holland második vonalban, csereként beállva lőtt három gólt, tette mindezt úgy, hogy korábban az U19-eseknél 14 meccsen 14 gólt szerzett.

Kovács Bendegúz öles léptekkel halad előre az Alkmaar csapatánál
Kovács Bendegúz öles léptekkel halad előre az Alkmaar csapatánál
Fotó: Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images

Kovács Bendegúz már a válogatott ajtaján kopogtat

Marco Rossi figyelmét sem kerüli a magyar csatár, aki egyelőre az U19-es csapatban szerepel, a törökök ellen gólt lőtt és gólpasszt is adott, miközben az Alkmaar első csapatában is ott volt már a padon egy bajnokin. Kovács ezúttal a Konferencia-liga keretbe került be, és csütörtök este ott lesz a krakkói, idegenbeli meccsen.

A Kl-ben még egy magyar játékos érintett, Varga Barnabás csapata, az AEK Athén a Rayo Vallecano otthonában kezd majd.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról