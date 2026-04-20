Micsoda öröm! Mint ismert, Kovács Bendegúz csapata, az AZ Alkmaar 5-1-re legyőzte vasárnap a NEC Nijmegent a labdarúgó Holland Kupa rotterdami döntőjében: a fiatal focista magyar zászlóval ünnepelte a sikert az öltözőben.
Az alkmaari együttes története ötödik kupagyőzelmét szerezte meg, amelynek részese volt a fiatal magyar focista, Kovács Bendegúz is.
Kovács Bendegúz élete eddigi legnagyobb sikere?
A meccskeretben ugyanis a magyar U19-es válogatott támadó is szerepelt, de
végül nem állt be. Ennek ellenére ő is részt vett az öltözői ünneplésben, méghozzá úgy, hogy egy hatalmas magyar zászlót kötött magára.
Íme, az AZ Alkmaar Facebook-oldalára feltöltött videó:
Kovács egyelőre a klub második számú csapatában kap játéklehetőséget a holland másodosztályban, s már hét gólnál tart az idényben. A vasárnapi döntővel együtt negyedszer szerepelt az első együttes keretében, de egyelőre csak egy Sahtar Donyeck elleni Konferencia-liga-mérkőzésen lépett pályára a felnőttek között.
