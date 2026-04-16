Kovács Bendegúz a holland AZ Alkmaar utánpótlásában megbízhatóan szállítja a gólokat, teljesítményével pedig ismét kiérdemelte, hogy bekerülhessen Leeroy Echteld Konferencialiga keretébe. A Sahtar Doneck elleni párharc második mérkőzésén pedig meg is kapta a bizalmat a magyar tehetség, és élni is tudott vele.

Kovács Bendegúz bemutatkozott a felnőttek között

Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP

Kovács Bendegúz higgadt döntést hozott

Az AZ Alkmaar nehéz helyzetből várhatta a Sahtar Doneck elleni negyeddöntős párharc visszavágóját, ugyanis az első mérkőzésen 3-0-s győzelmet arattak az ukránok. Kovács Bendegúz már akkor is ott ült a kispadon, ezúttal pedig meg is kapta a lehetőséget a Sahtar negyedik gólja után. A 19 éves csatártehetség beállt, majd percekkel később szépített a holland csapat, a második találathoz pedig gólpasszal járult hozzá.

Kovács a tizenhatoson belül állt, amikor a fejére érkezett a labda, de ő nem a kapu irányába, hanem a teljesen üresen álló csapattárs elé készített, Matej Sin pedig nem is hibázta el a lehetőséget.

A felzárkózást végül a Sahtar mindent eldöntő gólja állította meg, az ukrán együttes pedig 5-2-es összesítéssel jutott be a legjobb négy közé a Konferencialigában. Erre még Varga Barnabás csapatának, az AEK Athénnak is lehet esélye, amennyiben fordítani tud a Rayo Vallecano ellen.

