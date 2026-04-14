Az erdélyi magyar játékvezető döntésétől hangos a román sajtó. Kovács István a hétfői bajnoki rangadón kiosztott egy piros lapot, amelynek jogosságával kapcsolatban egyértelmű vélemény született.

A román labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 4. fordulójában a kolozsvári Universitatea 4-0-ra nyert hazai pályán a craiovai Universitatea ellen. Kovács István játékvezető az első félidő közepén kiosztott egy piros lapot, az ítélet pedig lényegében el is döntötte a bajnoki címet jelentősen befolyásoló rangadót.

Kovács István döntése mellett nem mentek el szó nélkül Romániában
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Kovács István kemény ítéletét jogosnak tartják

A hazai együttes kiütéses győzelméhez nagyban hozzájárult, hogy a 41 éves játékvezető 1-0-s állásnál a vendégek játékosát, Monday Etimet kiállította. 

A súlyos szabálytalanságot a tettét azonnal megbánó labdarúgó is elismerte, és a román sportsajtóban sem vitatják a piros lap jogosságát. 

A kiállítást a legtöbb portál úgy írja le, mint amely végleg eldöntötte a találkozót, annak ellenére is, hogy az a 20. percben történt – számolt be róla a Magyar Nemzet. A folytatásban ugyanis az Universitatea Cluj fél óra alatt szerzett még két gólt, majd a 87. percben beállította a 4-0-s végeredményt.

Barcelona's Spanish defender #05 Pau Cubarsi (L) is shown a yellow card from Romanian referee Istvan Kovacs during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid at Camp Nou Stadium in Barcelona on April 8, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Kovács István a BL-ben is vezet meccseket, és a 2026-os világbajnokságon is ott lesz
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A vesztes Universitatea Craiova együttesének vezetőedzője, Filipe Coelho azért leszögezte, hogy még nem mondtak le a bajnoki címről. Hat fordulóval az idény vége előtt, hárompontos lemaradásban ez talán nem is tekinthető meglepőnek.

A 2026-os foci-vb játékvezetői keretébe is bekerült Kovács István 

a Barcelona és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntője után azonban a kritikák kereszttüzébe került. A katalánok a meccs után panaszt tettek rá az UEFA-nál, mivel Kovács nem adott meg egy szerintük jogos tizenegyest a javukra.

  • Kapcsolódó cikkek
Rossz hírt kapott a Liverpool a PSG elleni BL-visszavágó előtt
A Real Madrid kifütyült edzője a VAR-t okolja a kiábrándító eredmények miatt
Kovács István óriásit hibázott, a Barcelona edzője a magyar bírót okolja a vereségért

 

