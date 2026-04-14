A román labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 4. fordulójában a kolozsvári Universitatea 4-0-ra nyert hazai pályán a craiovai Universitatea ellen. Kovács István játékvezető az első félidő közepén kiosztott egy piros lapot, az ítélet pedig lényegében el is döntötte a bajnoki címet jelentősen befolyásoló rangadót.

Kovács István döntése mellett nem mentek el szó nélkül Romániában

Kovács István kemény ítéletét jogosnak tartják

A hazai együttes kiütéses győzelméhez nagyban hozzájárult, hogy a 41 éves játékvezető 1-0-s állásnál a vendégek játékosát, Monday Etimet kiállította.

A súlyos szabálytalanságot a tettét azonnal megbánó labdarúgó is elismerte, és a román sportsajtóban sem vitatják a piros lap jogosságát.

A kiállítást a legtöbb portál úgy írja le, mint amely végleg eldöntötte a találkozót, annak ellenére is, hogy az a 20. percben történt – számolt be róla a Magyar Nemzet. A folytatásban ugyanis az Universitatea Cluj fél óra alatt szerzett még két gólt, majd a 87. percben beállította a 4-0-s végeredményt.

Kovács István a BL-ben is vezet meccseket, és a 2026-os világbajnokságon is ott lesz

A vesztes Universitatea Craiova együttesének vezetőedzője, Filipe Coelho azért leszögezte, hogy még nem mondtak le a bajnoki címről. Hat fordulóval az idény vége előtt, hárompontos lemaradásban ez talán nem is tekinthető meglepőnek.

A 2026-os foci-vb játékvezetői keretébe is bekerült Kovács István

a Barcelona és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntője után azonban a kritikák kereszttüzébe került. A katalánok a meccs után panaszt tettek rá az UEFA-nál, mivel Kovács nem adott meg egy szerintük jogos tizenegyest a javukra.