Vasárnap a bajnokságban a győriek 1-0-ra legyőzték a Fradit, így három fordulóval az idény vége előtt lépéselőnybe kerültek az aranyéremért vívott harcban, Robbie Keane csapata a Magyar Kupa-elődöntőben vágott vissza és jutott a fináléba: Kubatov Gábor öröme pedig érthető volt a találkozót követően.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára

Fotó: fradi.hu

Mit üzent Kubatov Gábor?

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor ezúttal is a Facebook-oldalán jelentkezett a meccs után. Az FTC első embere nem vitte túlzásba az elemzést, mindössze két szóval üzent:

Ez Budapest".

Az üzenethez csatolt videó még ennél is beszédesebb:

éppen a győri Zeljko Gavric utolsó, elrontott Panenkás tizenegyese látható a kapu mögül, amely után hatalmas ünneplésbe kezdtek a Ferencváros játékosai.

Ami a meccset illeti, Franko Kovacevic a harmadik perc végén rúgta a labdát a jobb alsó sarokba, majd Csinger Márk közeli fejesével a 40. percben egyenlített a Győr, a ráadás elején pedig Claudiu Bumba találatával már vezetett is. Sokáig azonban nem örülhettek az előnynek a vendégek, mert a kapus Megyeri Balázs hibája után a Ferencváros Jonathan Levi fejesével még a szünet előtt egyenlített. Újabb gól pedig nem esett, sem a második félidőben, sem a hosszabbításban, így jöhettek a tizenegyesek.

A tizenegyespárbajban a hazaiaktól Mohammad Abu Fani és Joseph, míg a vendégeknél Vitális Milán, Benbuali és Zeljko Gavric is hibázott, utóbbi rúghatott utolsónak, de Panenka-féle lövéssel a keresztlécre pörgette a labdát.

A Ferencváros a 36. kupadöntőjére készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben. A döntőt május 9-én a Puskás Arénában játsszák, a zöld-fehérek ellenfele a harmadszor fináléba jutott Zalaegerszeg lesz.