A múlt hétvégi bajnoki fordulóban fejsérülést szenvedett a Real Madrid francia szupersztárja. Kylian Mbappé ott van a spanyol gigász keretében, amely a Bayern München elleni, szerdai, idegenbeli visszavágóra készül a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Kylian Mbappé a Girona elleni, pénteki, 1-1-re végződött találkozón sérült meg, a szemöldökénél össze kellett varrni a bőrt.

Kylian Mbappé a Girona elleni bajnokin szenvedett fejsérülést
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Kylian Mbappé játszhat a Bayern ellen?

A világbajnok francia támadó a fejsérülése ellenére hadra fogható állapotban van, hétfőn már ott volt a csapat edzésén, 

kedden pedig az is kiderült, hogy az utazó 23-as keret tagja. 

Nincs ott viszont az együttesben az eltiltott középpályás, Aurélien Tchouaméni és a még mindig sérült kapus, Thibaut Courtois – adta hírül az MTI.

A Real Madrid a múlt heti első meccsen 2-1-re kikapott otthon a bajoroktól, a spanyolok gólját éppen Mbappé szerezte.

A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

 

 

