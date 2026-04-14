Kylian Mbappé a Girona elleni, pénteki, 1-1-re végződött találkozón sérült meg, a szemöldökénél össze kellett varrni a bőrt.

Kylian Mbappé a Girona elleni bajnokin szenvedett fejsérülést

Kylian Mbappé játszhat a Bayern ellen?

A világbajnok francia támadó a fejsérülése ellenére hadra fogható állapotban van, hétfőn már ott volt a csapat edzésén,

kedden pedig az is kiderült, hogy az utazó 23-as keret tagja.

Nincs ott viszont az együttesben az eltiltott középpályás, Aurélien Tchouaméni és a még mindig sérült kapus, Thibaut Courtois – adta hírül az MTI.

A Real Madrid a múlt heti első meccsen 2-1-re kikapott otthon a bajoroktól, a spanyolok gólját éppen Mbappé szerezte.

A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.