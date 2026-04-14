A múlt hétvégi bajnoki fordulóban fejsérülést szenvedett a Real Madrid francia szupersztárja. Kylian Mbappé ott van a spanyol gigász keretében, amely a Bayern München elleni, szerdai, idegenbeli visszavágóra készül a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
Kylian Mbappé a Girona elleni, pénteki, 1-1-re végződött találkozón sérült meg, a szemöldökénél össze kellett varrni a bőrt.
Kylian Mbappé játszhat a Bayern ellen?
A világbajnok francia támadó a fejsérülése ellenére hadra fogható állapotban van, hétfőn már ott volt a csapat edzésén,
kedden pedig az is kiderült, hogy az utazó 23-as keret tagja.
Nincs ott viszont az együttesben az eltiltott középpályás, Aurélien Tchouaméni és a még mindig sérült kapus, Thibaut Courtois – adta hírül az MTI.
A Real Madrid a múlt heti első meccsen 2-1-re kikapott otthon a bajoroktól, a spanyolok gólját éppen Mbappé szerezte.
A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!