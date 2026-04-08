Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A Real Madrid szupersztárja kis híján újra megsérült. Kylian Mbappé hatalmas rúgást kapott az egyik Bayern-játékostól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de végül folytatni tudta a játékot. A spanyolok nehezen emésztik meg a történteket, és továbbra is értetlenül állnak az eset előtt.

Kylian Mbappé nemrég épült fel térdsérüléséből, ám kis híján újra pórul járt. A Bayern München elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén Jonathan Tah keményen felrúgta hátulról a francia támadót, aki fájdalmas arccal terült el a földön. 

Kylian Mbappé hatalmas rúgást kapott a Bayern játékosától
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mbappé végül folytatni tudta a játékot, majd fontos gólt szerzett, amely a visszavágón még sokat érhet. A durva szabálytalanság azonban nagy visszhangot kapott, sokan kiállítást követeltek a kíméletlen belépő láttán, ám Tah csak sárga lapot kapott Michael Oliver játékvezetőtől.

Kylian Mbappé kis híján újra megsérült

A Bayern-játékos szabálytalansága maradandó nyomot hagyott Mbappé lábán, a világbajnok csatár vádlijáról fel is került az internetre egy sokatmondó fotó. A Real sztárjának lábán elszakadt a sportszár, alatta pedig egy csúnya seb éktelenkedett, amit Tah stoplisa okozott.

Az esetről Álvaro Arbeloa vezetőedző is elmondta a véleményét, a Real Madrid trénere nem értette, hogyan maradhatott a pályán ezek után a bajorok védője. „Nem értem, hogy Tchouaméni miért kapott sárga lapot. 

Azt sem értem, hogy Jonathan Tah-t hogyhogy nem állították ki, amikor szabálytalankodott Mbappéval szemben. 

Ezek olyan döntések, amelyeket nehéz megérteni” – bosszankodott Arbeloa a meccs után.

A Bayern részéről is érkezett panasz, annak ellenére, hogy 2-1-re megnyerték a találkozót. A németek azt kifogásolták, hogy nem kaptak 11-est a hosszabbításban, amikor Michael Olise a 16-oson belül elesett Álvaro Carreras szorításában.

