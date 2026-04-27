Kylian Mbappé a Betis ellen játszotta 100. meccsét a Real Madrid színeiben. A találkozó nem sikerült túl jól a francia csatár számára, mert csapata csak döntetlent játszott, őt pedig a hajrában sérülés miatt le kellett cserélni.

Kylian Mbappé a 100. meccsét játszotta a Real Madridban, a Betis elleni találkozón megsérült

Lemaradhat a világbajnokságról Kylian Mbappé?

A Real Madrid hétfőn rövid közleményt adott ki, melyben arról számolt be, hogy a 27 éves sztár bal combja, egészen pontosan a térdhajlítójában található semitendinosus izom (félig inas izom) szenvedett sérülést. A klub nem adott részletesebb tájékoztatást, a rövid orvosi jelentéshez csupán annyit tett hozzá, hogy Mbappé felépülését figyelemmel kísérik a csapatorvosok.

Egyes források arról számoltak be, hogy Mbappé már nem lép pályára a szezonból hátralévő öt bajnokin, és egyelőre a francia válogatott szurkolóinak bővebb információ hiányában reménykedniük kell abban, hogy a klasszis támadó a nyári világbajnokságról ne maradjon le.

Mbappé nem először dőlt ki a sorból az idei szezonban, tavasszal hosszú heteket kellett kihagynia, ráadásul az is kiderült, hogy a Real orvosai félrekezelték az akkori sérülését.