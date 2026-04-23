A mindössze 18 éves szélső, Lamine Yamal kulcsszerepet játszott a Celta Vigo elleni bajnokin, amikor a 40. percben kiharcolt egy büntetőt, majd higgadtan értékesítette is azt.

Lamine Yamal sírva rogyott össze, az egész világ a felépüléséért aggódik

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Mi történt Lamine Yamallal?

Lassú nekifutás után a kapu alsó sarkába helyezte a labdát, megszerezve ezzel a vezetést csapatának. Az öröm azonban elmaradt: már a mozdulat után látszott, hogy komoly fájdalmai vannak.

Yamal nem ünnepelt, hanem azonnal a kispad felé jelzett, hogy baj van. Néhány lépés után lehajolt, a bal combhajlítóját fogta, majd a földre rogyott. Csapattársai először gratulálni akartak a góljához, ám gyorsan egyértelművé vált, hogy komolyabb problémáról van szó. A fiatal támadó az arcát is eltakarva feküdt a gyepen, miközben a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick aggodalmasan figyelte az eseményeket.

A játékost hosszasan ápolták, majd végül az első félidő hosszabbításában lecserélték. A fizioterapeuták segítségével, sántikálva hagyta el a pályát, láthatóan könnyek között. Flick a pálya szélén vigasztalta és átölelte kulcsemberét.

A sérülés súlyossága egyelőre nem ismert, azt orvosi vizsgálatok fogják tisztázni, ám az eset komoly aggodalomra ad okot. Yamal ugyanis alapembere volt annak a spanyol válogatottnak, amely megnyerte a 2024-es Eb-t, és kulcsszerepet szánnak neki a közelgő 2026-os foci-vb során is. A torna mindössze hét hét múlva kezdődik, így minden nap számít a felépülésében.

A közösségi médiában szurkolók ezrei fejezték ki támogatásukat a fiatal játékos felé, sokan gyors felépülést kívánva neki, és reményüket kifejezve, hogy időben visszatérhet a pályára.

A mérkőzést végül a Barcelona 1–0-ra megnyerte, és hat fordulóval a vége előtt kilencpontos előnyre tett szert az üldöző Real Madrid előtt a tabella élén. Az estét azonban nemcsak Yamal sérülése árnyékolta be:

az első félidő hosszabbításában a játékvezető megállította a mérkőzést, miután egy néző rosszul lett a lelátón. A helyszínen tartózkodó rendőrök azonnal segítettek, a szurkolót pedig hordágyon vitték le a stadionból,

miközben a közönség tapssal fejezte ki együttérzését.