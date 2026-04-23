Az Origón is beszámoltunk arról, hogy könnyen lehet, hogy az idény egyik legaggasztóbb jelenetét hozta a La Liga hétközi rangadója. Az FC Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal könnyek között hagyta el a pályát, miután megsérült a Celta Vigo ellen 1-0-re megnyert összecsapáson – ráadásul éppen a gólszerzés közben (kiharcolt egy tizenegyest, amelyet be is lőtt, de utána fájdalmas arccal elterült a pályán). Természetesen azonnal elindultak a találgatások arról, hogy a fiatal titán mikor térhet vissza, és vajon így veszélybe került-e a foci-vb a számára.

Lamine Yamal megsérült a Barcelona bajnokiján

Lamine Yamal ott lehet valószínűleg a foci-vb-n

Az FC Barcelona a hivatalos oldalán egy szűkszavú közleménnyel jelentkezett a játékos állapotát illetően:

"A tesztek megerősítették, hogy az első csapatban játszó Lamine Yamal bal lábának combhajlítója megsérült. A játékos kezelésben részesül. Lamine Yamal kihagyja a szezon hátralévő részét, és várhatóan a világbajnokságon bevethető lesz."