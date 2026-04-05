A Barcelona labdarúgócsapata hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé a spanyol La Liga 30. fordulójában, amely a Real Madrid vereségét hozta a Mallorca ellen. A katalánok előtt sem állt könnyű feladat, hiszen az Atlético Madrid ellen kellett kivívniuk a lépéselőnyt, de ez végül sikerült, és jelenleg hétpontos előnyt őrizgetnek az élvonalban. Lamine Yamal ezúttal nem tudott gólt szerezni, sőt meglehetősen szokatlan viselkedést mutatott csapattársa mindent eldöntő találatánál, sőt a lefújás után is.

Ezúttal nem Lamine Yamal volt a Barcelona hőse

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Lamine Yamal dühöngött a lefújást követően

A rangadó utolsó tíz percére 1-1-es állásról fordultak neki a csapatok, az Atlético Madrid akkor már egy félidő óta emberhátrányban futballozott, ám mégsem sikerült megmenteni a pontot. A Barcelona nyerőembere Robert Lewandowski lett, aki nyolc perccel a becserélése után megszerezte a mindent eldöntő gólt, s ezzel a nagyon fontos három pontot is a katalánoknak.

Üröm a örömben, hogy Yamal ezúttal nem tudott gólban közreműködni, ez a feszültség pedig ahhoz vezetett, hogy csapattársa találatát sem ünnepelte meg − írta a Magyar Nemzet.

A 18 éves szupertini a lefújást követően is dühöngött, amikor pedig Hansi Flick gratulált volna neki, akkor sértődötten az öltözőbe vonult.

Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 4, 2026

A német szakember a lefújást követően nem tudta kikerülni a témát, és így fogalmazott Yamal heves reakciójáról: „Kicsit ideges volt, amiért nem szerzett gólokat és gólpasszokat, és amiért nem játszottunk igazán jól, de ez normális egy érzelemdús mérkőzésen. Megbeszéltük az öltözőben, és már minden rendben van” − fogalmazott Flick, akinek csapata a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is szintén a Matracosokkal csap össze.

A Barcelona sztárja ettől függetlenül hihetetlen szezont produkál, hiszen 41 tétmérkőzésen eddig 21 alkalommal volt eredményes, miközben 16 gólpasszt is kiosztott már.