A hétfő esti madridi gálán tizenegy kategóriában hirdettek győztest a sportújságírók szavazatai, illetve a Laureus Sportakadémia 69 fős tagságának döntése alapján. A férfiaknál és a nőknél is teniszező, Carlos Alcaraz és Arina Szabalenka lett az Év sportolója díj győztese, míg a fiataloknál a Barcelona sztárfocistája, Lamine Yamal vitte a prímet.
Lamine Yamal sült krumplival tömte magát a privát gépén
Az év csapata a 2025-ben labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes, idén is már a négy között járó francia Paris Saint-Germain lett, míg Lando Norris, a Forma-1-es McLaren brit világbajnoka érdemelte ki az elismerést az Év áttörése kategóriában.
Életműdíjat kapott Nadia Comaneci, a románok ötszörös olimpiai bajnok tornásza, az első alkalommal meghirdetett, az Év fiatal sportolója kategóriában pedig Lamine Yamal, a Barcelona spanyol válogatott futballistája győzött – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A 18 éves klasszis nem akárhogyan ünnepelt, a privát repülőgépén McDonald's-os sült krumplit és hamburgert fogyasztott,
a különleges pillanatról fotókat is megosztott a közösségi oldalán.
Yamal lett egyébként a legfiatalabb sportoló, aki kétszer is elnyerte a Laureus-díjat
– tavaly is győzött –, valamint a trófea 2000-es debütálása óta Lionel Messi mellett ő a második labdarúgó, akit kitüntettek a rangos elismeréssel.
A győztesek:
Az Év férfi sportolója: Carlos Alcaraz (spanyol), teniszező
Az Év női sportolója: Arina Szabalenka (fehérorosz), teniszező
Az Év csapata: Paris Saint-Germain (francia), labdarúgás
Az Év áttörése: Lando Norris (brit), Forma-1-es pilóta
Az Év visszatérője: Rory McIlroy (északír), golfozó
Sportikon-díj: Toni Kroos (német), labdarúgó
Életműdíj: Nadia Comaneci (román), tornász
Az Év fogyatékos sportolója: Gabriel Araújo (brazil), paraúszó
Az Év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai), hódeszkás
Az Év jószolgálati díja: Fútbol Más (brazil), labdarúgás
Az Év fiatal sportolója: Lamine Yamal (spanyol), labdarúgás