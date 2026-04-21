Az Operaház vezetője keményen helyretette Magyar Pétert – mutatjuk, mit mondott

Megvan a rák gyenge pontja, így ölhető meg a daganat

Két teniszező nyerte el a Laureus-díjat az év legjobb férfi, illetve női sportolója kategóriában. A férfiaknál a spanyol Carlos Alcaraz, a nőknél pedig a fehérorosz Arina Szabalenka lett a győztes, míg a legjobb fiatal sportolónak a Barcelona ifjú futballistáját, Lamine Yamalt választották.

A hétfő esti madridi gálán tizenegy kategóriában hirdettek győztest a sportújságírók szavazatai, illetve a Laureus Sportakadémia 69 fős tagságának döntése alapján. A férfiaknál és a nőknél is teniszező, Carlos Alcaraz és Arina Szabalenka lett az Év sportolója díj győztese, míg a fiataloknál a Barcelona sztárfocistája, Lamine Yamal vitte a prímet.

Lamine Yamal rangos díjat nyert
Fotó: CHENG MIN / XINHUA
Fotó: CHENG MIN / XINHUA

Lamine Yamal sült krumplival tömte magát a privát gépén

Az év csapata a 2025-ben labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes, idén is már a négy között járó francia Paris Saint-Germain lett, míg Lando Norris, a Forma-1-es McLaren brit világbajnoka érdemelte ki az elismerést az Év áttörése kategóriában.

Életműdíjat kapott Nadia Comaneci, a románok ötszörös olimpiai bajnok tornásza, az első alkalommal meghirdetett, az Év fiatal sportolója kategóriában pedig Lamine Yamal, a Barcelona spanyol válogatott futballistája győzött – számolt be róla a Magyar Nemzet

A 18 éves klasszis nem akárhogyan ünnepelt, a privát repülőgépén McDonald's-os sült krumplit és hamburgert fogyasztott, 

a különleges pillanatról fotókat is megosztott a közösségi oldalán.

Yamal lett egyébként a legfiatalabb sportoló, aki kétszer is elnyerte a Laureus-díjat 

– tavaly is győzött –, valamint a trófea 2000-es debütálása óta Lionel Messi mellett ő a második labdarúgó, akit kitüntettek a rangos elismeréssel.

A győztesek:

Az Év férfi sportolója: Carlos Alcaraz (spanyol), teniszező

Az Év női sportolója: Arina Szabalenka (fehérorosz), teniszező

Az Év csapata: Paris Saint-Germain (francia), labdarúgás

Az Év áttörése: Lando Norris (brit), Forma-1-es pilóta

Az Év visszatérője: Rory McIlroy (északír), golfozó

Sportikon-díj: Toni Kroos (német), labdarúgó

Életműdíj: Nadia Comaneci (román), tornász

Az Év fogyatékos sportolója: Gabriel Araújo (brazil), paraúszó

Az Év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai), hódeszkás

Az Év jószolgálati díja: Fútbol Más (brazil), labdarúgás

Az Év fiatal sportolója: Lamine Yamal (spanyol), labdarúgás

 

