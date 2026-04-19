A Leicester City 30 éves játékosa végig a pályán volt a Fratton Parkban rendezett találkozón, amely után a 2016-os bajnok Leicester nyolc pontra került a bennmaradást érő helyektől, mindössze három fordulóval a szezon vége előtt.

A Leicester City hatalmas bajban van, Harry Winks dühkirohanása pedig nem segített a helyzeten

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért ekkora a feszültség a Leicester Citynél?

Bár Gary Rowett csapata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a 21. helyen álló Blackburn Rovers, így még csökkentheti a hátrányt, a helyzet továbbra is rendkívül nehéz. Ráadásul azonos meccsszámmal három ponttal vannak lemaradva a 22. pozícióban lévő Oxford United mögött is.

A vereség azt jelenti, hogy a Leicester akár már kedden kieshet, amennyiben hazai pályán nem tudja legyőzni a Hull City együttesét.

A mostani kudarc különösen fájó, hiszen a csapat az elmúlt hat bajnokijából hármat elveszített, és egyet sem tudott megnyerni.

A lefújás után Winks nehezen viselte a feszültséget. Az interneten terjedő videón jól látható, ahogy a csapatbuszhoz tartva hevesen reagál a bekiabáló szurkolókra. A korábbi Tottenham Hotspur-játékos dühösen visszafordult, és káromkodva szólt vissza a drukkereknek, miközben többször is gesztikulálva mutogatott feléjük. A jelenet során többször is elküldte őket, és „kussolásra” szólította fel a hangoskodókat, miközben a klub egyik alkalmazottja próbálta felterelni a buszra.

Winks 2023-ban érkezett a Leicesterhez, azonban már az előző idényben is kiesést élt át a klubbal. Most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a csapat története során példátlan módon egymást követő második évben is búcsúzhat egy osztállyal lejjebb, ezúttal akár a harmadosztályt jelentő League One-ba. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a klub korábban hatpontos levonást is kapott, ami jelentősen rontotta a bennmaradási esélyeiket.

A Leicester számára így az idény hajrája élet-halál harccá vált – nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is egyre nagyobb a feszültség.