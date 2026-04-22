Tíz évvel ezelőtt a szemünk előtt íródott a focivilág egyik legnagyobb csodája. A Leicester City 5000 az 1-hez eséllyel indult neki az angol bajnokság megnyerésének, de csodát tett, és Claudio Ranieri csapata csúcsra ért, miközben a szezon előtt még a kiesés egyik fő esélyese volt. A csapatban olyan legendák születtek, mint Jamie Vardy, Rijad Mahrez és N’Golo Kanté.

Tíz év alatt hullott darabokra a Leicester City csodacsapata

A Leicester City csodája megismételhetetlennek tűnik

A King Power Stadionban uralkodó eufória közepette aligha gondolta volna bárki, hogy tíz évvel később a klub az angol harmadosztályba zuhan. A „Rókák” tavaly ismét kiestek a Premier League-ből, mindössze egy idényt töltöttek visszatérésük után az élvonalban, és sokan arra számítottak, hogy azonnal visszajutnak. Nyolc hónappal később azonban, egy Hull City elleni 2–2-es hazai döntetlen után – valamint a pénzügyi szabályok megsértése miatt kapott hatpontos levonással – hivatalossá vált: a Leicester kiesett a Championshipből, és a League One-ban folytatja.

A klubnál történt rossz döntésekről és a várható következményekről már korábban írtunk, de ezeket most is összefoglaljuk röviden. Ranierit mindössze kilenc hónappal a bajnoki cím után menesztették. A címvédés nem volt reális elvárás, de a csapat a kiesés ellen küzdött, ami lépésre késztette a vezetőséget. Ranieri helyét segítője, Craig Shakespeare vette át – ez volt az első a sok vitatható döntés közül. A Leicester végül bennmaradt és a 12. helyen zárt, ami utólag részben igazolta a váltást. Ugyanakkor valószínűleg Ranierivel is elkerülték volna a kiesést.

Shakespeare-t hamarosan Claude Puel követte, aki két évig inkább középcsapatként tartotta a klubot, majd 2019-ben őt is elküldték. Fontos azonban megemlíteni, hogy 2018-ban a klub súlyos tragédiát élt át: a tulajdonos, Vichai Srivaddhanaprabha helikopter-balesetben életét vesztette, ami komoly hatással lehetett a klub működésére.

A Ranieri utáni időszakban Brendan Rodgers kinevezése bizonyult a legsikeresebb döntésnek. Ő kétszer is az ötödik helyre vezette a Leicestert a Premier League-ben, és 2021-ben FA-kupát nyert a csapattal, a döntőben 1–0-ra legyőzve a Chelsea-t. Rodgers menesztése sokak szerint túl korai volt. Bár a csapat akkor épp kiesőhely közelében állt, a váltás – és Dean Smith kinevezése – végül a Championshipbe vezetett. Enzo Maresca ugyan visszajuttatta a csapatot az élvonalba, de a következő szezon már teljes káoszba fulladt, és azóta több edző is megfordult a klubnál.