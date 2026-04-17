2015-ben még senki sem gondolta volna, hogy a Leicester City neve örökre beíródik a futball történelemkönyvébe.
A lehetetlen diadala? A Leicester City nyerte a Premier League-t
A bukmékerek – például a William Hill – egészen elképesztő, 5000:1-es oddsszal kínálták a bajnoki címüket.
Ez az esély még annál is valószínűtlenebbnek számított, mint hogy valaki bizonyítsa a Loch Ness-i szörny létezését, vagy hogy élve megtalálják Elvis Presley-t.
A csapat azonban már ősszel jelezte: nem véletlenül van ott az élmezőnyben. Október végén az első háromban álltak, novemberben másodikak voltak, majd a 15. forduló után már vezették a bajnokságot az Arsenal előtt. És ami igazán különlegessé tette a menetelésüket: amikor nőtt a nyomás, akkor sem roppantak össze.
A Claudio Ranieri vezette csapat valódi egységként működött. A kapuban Kasper Schmeichel állt, a védelemben Wes Morgan és Robert Huth irányított, a középpályán N’Golo Kanté és Danny Drinkwater robotolt fáradhatatlanul, elöl pedig Jamie Vardy és Rijad Mahrez szállította a gólokat és a varázslatot.
Ez nem csupán egy bajnoki cím volt – ez egy üzenet volt: a futballban még létezik csoda.
A szörnyű tragédia, amely mindent megváltoztatott
A sikert azonban hamar beárnyékolta egy szörnyű esemény. 2018. október 27-én, egy West Ham United elleni mérkőzés után a klub tulajdonosának,
Vichai Srivaddhanaprabhannak a helikoptere felszállás után lezuhant a King Power Stadion parkolójában, majd kigyulladt.
A tragédiában öt ember vesztette életét, köztük a tulajdonos is – az az ember, aki nélkül talán a Leicester még a Premier League-ben sem szerepelt volna, nemhogy bajnoki címet ünnepeljen.
A klubot sokkolta a veszteség. A futball hirtelen másodlagossá vált, az érzelmi trauma pedig hosszú időre nyomot hagyott az egyesületen. A szezont végül kilencedik helyen zárták, de ez senkit sem érdekelt igazán. A stafétát fia, Aiyawatt Srivaddhanaprabha vette át, aki megígérte: folytatja apja örökségét.
Hullámzó évek – a sikerek mellett már megjelentek a „repedések"
A Leicester még évekig próbálta fenntartani a csúcshoz közeli állapotot. A 2016–17-es szezonban Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játszottak, később stabil középcsapattá váltak, majd 2021-ben FA-kupát nyertek, 2022-ben pedig Konferencia-liga elődöntőig jutottak.
De a felszín alatt már látszottak a repedések. A modern futball gazdasági szakadéka egyre nőtt, a Premier League gyakorlatilag „szuperligává” vált, ahol a kiesés ára brutális lett – különösen egy olyan klub számára, amely próbált lépést tartani a leggazdagabbakkal.
A törés 2022–23-ban jött el: a Leicester kiesett az élvonalból. Bár egyből visszajutottak, a lendület hamar elfogyott, és 2024–25-ben ismét kiestek. A jelenlegi szezon pedig minden eddiginél sötétebb képet fest.
A csapat a Championshipben a kiesőzónában vergődik, és már az is reális forgatókönyv, hogy egymást követő második évben esnek ki – ez pedig már a harmadosztályt, azaz a League One-t jelentené.
A közelmúltban a Leicester hazai pályán 1–0-ra kikapott a Swansea Citytől, miközben tíz évvel korábban még 4–0-ra verték ugyanőket a bajnoki cím megszerzésekor. A kontraszt drámai.
A lelátón pedig ott ült Jamie Vardy és felesége, Rebekah Vardy, akik aggodalommal figyelték a történéseket. A klubikon – aki 440 meccsen 183 gólt szerzett, ma már a Cremonese játékosa –, tehetetlen nézőként követte egykori csapata szenvedését.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a klub elvesztette fellebbezését hatpontos levonás ügyében, amelyet pénzügyi szabályszegések miatt kaptak. Ez a büntetés még mélyebbre taszította őket, jelenleg a kiesőzónában vannak, és csak a súlyosan büntetett Sheffield Wednesday áll mögöttük. A Leicester jelenleg öt ponttal van lemaradva a már bennmaradást érő, 21. helyen áll West Brom mögött, amelyet a magyar válogatott Callum Styles is erősít, és ahol korábban Gera Zoltán is megfordult.
Leicester évtizedének kiemelkedő és gyenge pillanatai:
- 2015-16 – Premier League-bajnokok
- 2016-17 – Bajnokok Ligája negyeddöntősök
- 2017-18 – Kilencedikek a Premier League-ben
- 2018-19 – Kilencedikek a Premier League-ben
- 2019-20 – Ötödik a PL-ben és angol Ligakupa elődöntősök
- 2020-21 – Ötödik a PL-ben és FA-kupa-győztesek
- 2021-22 – Community Shield győztesek és Konferencia Liga-elődöntősök
- 2022-23 – Kiestek a Championshipbe (18.)
- 2023-24 – Bajnokként feljutottak a Premier League-be
- 2024-25 – Kiestek a Championshipbe (18.)
- 2025-26 – Kiesnek a harmadosztályba?
Ez már egy végzetes spirál a Leicester City számára?
A számok kegyetlenek: az elmúlt két szezonban 80 bajnoki meccsből mindössze 17-et nyertek meg. A szurkolók dühösek, de talán még inkább kiábrándultak. A King Power Stadionban a beszámolók szerint már nem a harag dominál, hanem az apátia, persze azért olykor hangot is adnak az elégedetlenségüknek.
A szurkolók gyakran kifütyülték a csapatot, felszólították Jon Rudkin sportigazgatót is távozására, Aiyawatt Srivaddhanaprabhát pedig arra kérték, hogy adja el a klubot.
Ha ez nem lenne elég, a Swansea elleni meccs tökéletes lenyomata volt a szezonnak: kapufa, gólvonalról mentés, majd egy eladott labda után villámgyors kontra és gól. 15 másodperc, ami mindent elmond a Leicester szezonjáról és jelenlegi helyezetéről.
A Leicester következő ellenfele (szombat, 13:30) a kiesés elleni harcban közvetlen rivális Portsmouth lesz idegenben. Ha ott sem sikerül győzni, gyakorlatilag eldőlhet a sorsuk négy fordulóval a bajnokság vége előtt.
A csapat vezetőedzője, Gary Rowett nem kertelt:
Ha nem nyerünk a Portsmouth ellen, végünk, ez az utolsó esélyünk. Felelősséget kell vállalnunk, harcolnunk kell, és meg kell próbálnunk megnyerni a meccset. Nem kell tökéletesnek lennie, de győzni kell."
A korábbi játékos, Matt Piper szerint a legnagyobb probléma nem a képességekkel van, hanem a hozzáállással:
Természetesen matematikailag még megmenekülhetünk, de ránézek a körülöttünk lévő két-három csapatra, az Oxfordra és a Portsmouthra, és ők azt mutatják, amit a Leicester City játékosaitól is várnál – küzdenek, van bennük tartás, elszántság és büszkén akarják viselni a mezt, hogy bennmaradjank a Championshipben. És szerintem ezt nem látjuk a Leicester játékosaitól."
Hozzátette, nagyon sajnálja azokat a gyerekeket, akik nézték a Swansea elleni meccset, és azt hiszik, hogy ez a normális.
„Gólt kapsz, vagy valami nem úgy alakul a pályán, és egyszerűen feladod. Ez nem profi sport, és nem így jutottak el ezek a játékosok erre a szintre, ezért nem értem, miért nem adnak bele többet. A Leicesternek voltak már borzalmas csapatai az évek során, és nagyon gyenge játékosai is – én is voltam ilyen keretben, szóval nem mentegetem magam –, de azt elmondhatom, hogy még amikor nagyon gyengék voltunk, akkor is mindent beleadtunk."
Ami ennél a keretnél a leginkább szembetűnő, hogy vannak benne igazán tehetséges játékosok, mégsem jönnek az eredmények. A keret összértéke még mindig 145 millió euró – a Ferencvárosé például csak 43 millió euró –, és olyan játékosok alkotják, mint például Patson Daka, Jordan Ayew, Oliver Skipp, Harry Winks, vagy éppen a 24 millió euróra taksált Abdul Fatawu.
Óriási mértékben alulteljesítünk ezzel a játékosállománnyal, és még a hatpontos levonás nélkül is katasztrofális szezon lenne”
– zárta a szavait.
Itt van a Leicester City-mese vége?
A Leicester története ma már nem inspiráló tündérmese, sokkal inkább figyelmeztetés más csapatok számára. Egy klub, amely tíz éve még a lehetetlent tette lehetővé, ma saját hibáinak, túlzott költekezésének és rossz döntéseinek következményeivel küzd.
Hogyan jutottak el idáig:
- 1. Brendan Rodgers kirúgása mint fordulópont
A lejtmenet egyik kulcspillanata Brendan Rodgers menesztése volt 2023-ban. Rodgers alatt még FA-kupát nyertek (2021), de kétszer a BL-induláshoz is közel voltak. A kirúgása után viszont szétesett a struktúra, nem volt stabil szakmai irány. Sok elemzés szerint nem maga a kirúgás volt a hiba, hanem hogy nem volt utána világos terv.
- 2. A pénzügyi modell összeomlása
A mostani pontlevonás nem egy elszigetelt eset, hanem egy hosszabb folyamat része.A Leicester éveken át magas béreket fizetett (Championshipben is top béreket), Premier League-szintű keretet tartott fenn, ez ütközött a pénzügyi szabályokkal.
- 3. A játékospolitika szétesése
A Leicester egyik legnagyobb erőssége a scouting rendszer volt (Kanté, Mahrez, Vardy), de ez megszűnt működni. Korábban olcsón vettek, drágán adtak el. Később drága, kevésbé beváló igazolások jöttek, és kevesebb volt a „találat”. Ez egy gyakran emlegetett ok a visszaesés mögött szakmai elemzésekben.
- 4. Edzőkeringő és identitásválság
Az elmúlt években több irányt is próbáltak: Enzo Maresca – domináns, labdabirtoklásra épülő stílus (feljutás), Gary Rowett – pragmatikus, túlélő futball. Az igazi probléma, hogy nincs egységes klubfilozófia, a keret nem illeszkedik az aktuális edzőhöz.
- 5. A Premier League „szakadéka”
Ez az egyik legfontosabb háttérpont, amit sok szakértő hangsúlyoz: a Premier League gazdaságilag elszakadt mindenkitől. A kiesés brutális bevételkiesést jelent, ezzel együtt nehezen leépíthető a bérköltség. Ezért különösen veszélyes a „dupla kiesés” (amit most a Leicester is kockáztat).
- 6. Jamie Vardy szimbolikus szerepe
Jamie Vardy nem csak játékos volt. A „mese” arca volt az amatőrök közül érkezve lett gólkirály a Premier League-ben. Ő most már a Cremonese játékosa, a karaktere és a góljai is nagyon hiányoznak a klubnak.
- 7. Szurkolói apátia mint végállapot
Ez egy ritkán kiemelt, de nagyon fontos jelenség. Kezdetben tüntetések voltak, a drukkerek kritizálták a tulajdonost, mára inkább már csak a fásultság, beletörődés érezhető a drukkereken.
A kiesés pedig szinte elkerülhetetlennek tűnik, a tulajdonosváltás nem valószínű. A szurkolók ugyanakkor nagyon nem tudnak mást tenni, mint szépen lassan végleg beletörődni a helyzetbe. A Leicester City története pedig tíz év alatt a futball legszebb meséjéből annak legsötétebb tanmeséjévé vált.