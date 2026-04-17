2015-ben még senki sem gondolta volna, hogy a Leicester City neve örökre beíródik a futball történelemkönyvébe.

Nagyon nehéz helyzetbe került a Leicester City

A lehetetlen diadala? A Leicester City nyerte a Premier League-t

A bukmékerek – például a William Hill – egészen elképesztő, 5000:1-es oddsszal kínálták a bajnoki címüket.

Ez az esély még annál is valószínűtlenebbnek számított, mint hogy valaki bizonyítsa a Loch Ness-i szörny létezését, vagy hogy élve megtalálják Elvis Presley-t.

A csapat azonban már ősszel jelezte: nem véletlenül van ott az élmezőnyben. Október végén az első háromban álltak, novemberben másodikak voltak, majd a 15. forduló után már vezették a bajnokságot az Arsenal előtt. És ami igazán különlegessé tette a menetelésüket: amikor nőtt a nyomás, akkor sem roppantak össze.

A Claudio Ranieri vezette csapat valódi egységként működött. A kapuban Kasper Schmeichel állt, a védelemben Wes Morgan és Robert Huth irányított, a középpályán N’Golo Kanté és Danny Drinkwater robotolt fáradhatatlanul, elöl pedig Jamie Vardy és Rijad Mahrez szállította a gólokat és a varázslatot.

Ez nem csupán egy bajnoki cím volt – ez egy üzenet volt: a futballban még létezik csoda.

A szörnyű tragédia, amely mindent megváltoztatott

A sikert azonban hamar beárnyékolta egy szörnyű esemény. 2018. október 27-én, egy West Ham United elleni mérkőzés után a klub tulajdonosának,

Vichai Srivaddhanaprabhannak a helikoptere felszállás után lezuhant a King Power Stadion parkolójában, majd kigyulladt.

A tragédiában öt ember vesztette életét, köztük a tulajdonos is – az az ember, aki nélkül talán a Leicester még a Premier League-ben sem szerepelt volna, nemhogy bajnoki címet ünnepeljen.

A klubot sokkolta a veszteség. A futball hirtelen másodlagossá vált, az érzelmi trauma pedig hosszú időre nyomot hagyott az egyesületen. A szezont végül kilencedik helyen zárták, de ez senkit sem érdekelt igazán. A stafétát fia, Aiyawatt Srivaddhanaprabha vette át, aki megígérte: folytatja apja örökségét.

Hullámzó évek – a sikerek mellett már megjelentek a „repedések"

A Leicester még évekig próbálta fenntartani a csúcshoz közeli állapotot. A 2016–17-es szezonban Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játszottak, később stabil középcsapattá váltak, majd 2021-ben FA-kupát nyertek, 2022-ben pedig Konferencia-liga elődöntőig jutottak.