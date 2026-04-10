Gyászol a lengyel labdarúgás, ugyanis meghalt a válogatott másodedzője, Jacek Magiera – jelentette be a Lengyel Labdarúgó Szövetség (PZPN). A 49 éves szakemberről a lengyelek legnagyobb sztárja, Robert Lewandowski is megemlékezett a közösségi oldalán.

Elhunyt Robert Lewandowskiék másodedzője, Jacek Magiera

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Lewandowski és Nikolics is gyászolja a lengyel válogatott edzőjét

„Edző, nem így kellett volna lennie... Őszinte részvétem a családnak és a legközelebbi hozzátartozóknak” – írta a Barcelona 37 éves csatára az X-en, ahol egy közös képet is megosztott.

Trenerze, nie tak miało być…



Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. pic.twitter.com/k3tUp4jFbH — Robert Lewandowski (@lewy_official) April 10, 2026

A lengyel szövetség nem hozott nyilvánosságra a tréner halálának részleteit, de a Radio Wroclaw információi szerint Magiera péntek reggel futás közben összeesett. A helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd a wroclawi katonai kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Magiera játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a lengyel labdarúgásban. Pályafutását a Raków Czestochowa csapatánál kezdte 1995-ben, majd hosszú éveken át a Legia Warszawa játékosa volt (1997 és 2006 között), ahol több mint 170 mérkőzésen lépett pályára.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/KujKC6eUdd — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 10, 2026

Edzőként is komoly sikereket ért el: 2017-ben bajnoki címig vezette a Legia együttesét, ahol rövid ideig a korábbi magyar válogatott Nikolics Nemanja edzője is volt. A Videoton sportigazgatója Intagram-sztoriban búcsúzott korábbi edzőjétől, aki később a lengyel utánpótlás-válogatottaknál tevékenykedett, mielőtt 2025-ben csatlakozott Jan Urban szövetségi kapitány stábjához a lengyel válogatottnál.

A szakember nemrég még a nemzeti csapat kispadján ült, amikor a lengyel kikaptak a svédektől a vb-pótselejtezőben, így lemaradtak a nyári világbajnokságról.