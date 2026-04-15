A floridai bíróságon benyújtott kereset szerint a Lionel Messi-per középpontjában két, 2025 októberére leszervezett argentin felkészülési mérkőzés áll. Egy miami székhelyű rendezvényszervező cég azt állítja, hogy súlyos anyagi kár érte, mert a világbajnok klasszis nem teljesítette a szerződésben vállalt szereplést, miközben az argentin szövetség sem tartotta magát a megállapodáshoz.

Lionel Messi miatt kifizették a drága belépőket, de a világbajnok nem lépett pályára

A Lionel Messi-per: ezért követelnek milliókat a világsztártól

Amerikai beszámolók alapján a VID nevű cég szerezte meg a jogokat az Argentína–Venezuela és az Argentína–Puerto Rico felkészülési mérkőzésekre.

A vállalat állítása szerint csaknem hatmillió eurónak megfelelő összeget fizetett az üzletért, mert abból indult ki, hogy Messi mindkét találkozón pályára lép, és legalább harminc percet játszik, amennyiben nem sérült.

Ehhez képest a Venezuela elleni meccsen az argentin támadó egyetlen percet sem futballozott. A stadionban ott volt, de végig a lelátón, családja társaságában figyelte az eseményeket. Ez azért lett különösen kellemetlen a szervezők számára, mert a rajongók nyilvánvalóan elsősorban miatta váltottak jegyet – írja a Bild.

A felperes szerint nehezen hihető, hogy valóban sérülés akadályozta meg a szereplését. Messi ugyanis másnap már az Inter Miami mezében lépett pályára az Atlanta United ellen, ráadásul két gólt is szerzett a 4–0-ra megnyert MLS-találkozón.

Ez újabb lökést adott a pernek, mert a szervezőcég úgy látja, a játékos távolmaradása nem volt kellően megalapozott. Álláspontjuk szerint ezzel nemcsak a megállapodás sérült, hanem komoly üzleti veszteség is keletkezett.

A második meccs sem hozott megnyugvást

A Puerto Rico elleni összecsapáson Messi ugyan már pályára lépett, de a vita ezzel sem zárult le. A találkozót ugyanis az eredeti tervhez képest áthelyezték: Chicago helyett egy kisebb floridai arénában rendezték meg. A kereset szerint ez újabb, közel egymillió eurós veszteséget okozott.

A helyszínmódosítás okairól ellentmondásos hírek jelentek meg. Egyes értesülések politikai demonstrációkról és biztonsági kockázatokról szóltak, más források szerint egyszerűen nem fogytak elég jól a jegyek. A felperes azt is állítja, hogy az argentin szövetség később egy 2026-os, Kína elleni mérkőzéssel próbálta volna kompenzálni a veszteségeket, csakhogy az a találkozó mindeddig nem valósult meg.