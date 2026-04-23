Bár úgy fest, Arne Slot marad a következő idényben is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzője a Liverpoolnál, a holland szakembernek nem kisebb feladata lesz, mint újjáépíteni a csapatot, ugyanis a regnáló angol bajnoknál komoly korszakváltás veheti kezdetét a nyáron. Néhány hete már Mohamed Szalah és Andy Robertson is bejelentette, hogy távozik, de könnyen lehet, hogy nem csak ők intenek búcsút a Vörösöknek.

Alisson Becker nyolc év után távozhat a Liverpooltól

A Liverpool kapusa rábólintott a távozásra

Az olasz rekordbajnok Juventus már egy ideje új kapust keres, és Alisson Beckert szemelte ki a posztra, a brazil hálóőrnek pedig állítólag nem lenne ellenére a klubváltás. Olyannyira nem, hogy Matteo Moretto olasz újságíró szerint a felek között már létrejött egy szóbeli megállapodás. A hírről egyébként az átigazolásokban rendre jól értesült Fabrizio Romano is beszámolt a közösségi oldalán. Alisson állítólag nyitott a váltásra, és kifejezetten vonzónak tartja a Juventus projektjét, az átigazolásban pedig kulcsszerepet játszhat a torinóiak edzője, Luciano Spalletti, aki korábban az AS Románál már dolgozott együtt a brazil kapussal. Moretto úgy tudja, a Juventus a következő napokban kezdhet hivatalos tárgyalásokba az angol klubbal.

A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy a Liverpool nemrég aktiválta a kapus szerződésében szereplő hosszabbítási opciót, így Alisson jelenlegi kontraktusa 2027 nyaráig érvényes. Ez azt jelenti, hogy a világ egyik legjobb kapusa csak jelentős pénzösszegért cserébe távozhat, bár egyelőre az is kérdéses, hogy a Liverpool hajlandó lenne-e elengedni az egyik legfontosabb játékosát.

🚨⚪️⚫️ Juventus want to sign a top GK this summer and Alisson is seen as dream target.



Liverpool extended his contract until 2027 but talks with Alisson and Mamardasvhili’s camp will take place in the next weeks.



Alisson likes the idea of returning to Italy but respects #LFC… pic.twitter.com/WtWTr6aKIK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

Alisson 2018-ban igazolt Liverpoolba, ahol azóta 332 mérkőzésen lépett pályára. Két bajnoki cím mellett egyszer a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte, valamint kétszer az angol Ligakupát is. A Premier League-ben kétszer választották meg a szezon legjobb kapusának. A 76-szoros brazil válogatott kapust az idei szezonban azonban többször is sérülés hátráltatta, ősszel csaknem másfél hónapot hagyott ki combhajlító-sérülés miatt és jelenleg sem bevethető.