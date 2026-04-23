Rendkívüli

Mohamed Szalah és Andy Robertson után újabb meghatározó játékos távozhat a nyáron Liverpoolból. Sajtóhírek szerint a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool brazil kapusa, Alisson Becker hamarosan csapatot válthat és állítólag már szóbeli megállapodást is kötött leendő klubjával.

Bár úgy fest, Arne Slot marad a következő idényben is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzője a Liverpoolnál, a holland szakembernek nem kisebb feladata lesz, mint újjáépíteni a csapatot, ugyanis a regnáló angol bajnoknál komoly korszakváltás veheti kezdetét a nyáron. Néhány hete már Mohamed Szalah és Andy Robertson is bejelentette, hogy távozik, de könnyen lehet, hogy nem csak ők intenek búcsút a Vörösöknek.

Liverpool's Alisson Becker celebrates during the UEFA Champions League Round of 16, 2nd Leg match between Liverpool and Galatasaray S.K. at Anfield, Liverpool, on March 19, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Alisson Becker nyolc év után távozhat a Liverpooltól
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kapusa rábólintott a távozásra

Az olasz rekordbajnok Juventus már egy ideje új kapust keres, és Alisson Beckert szemelte ki a posztra, a brazil hálóőrnek pedig állítólag nem lenne ellenére a klubváltás. Olyannyira nem, hogy Matteo Moretto olasz újságíró szerint a felek között már létrejött egy szóbeli megállapodás. A hírről egyébként az átigazolásokban rendre jól értesült Fabrizio Romano is beszámolt a közösségi oldalán. Alisson állítólag nyitott a váltásra, és kifejezetten vonzónak tartja a Juventus projektjét, az átigazolásban pedig kulcsszerepet játszhat a torinóiak edzője, Luciano Spalletti, aki korábban az AS Románál már dolgozott együtt a brazil kapussal. Moretto úgy tudja, a Juventus a következő napokban kezdhet hivatalos tárgyalásokba az angol klubbal.

A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy a Liverpool nemrég aktiválta a kapus szerződésében szereplő hosszabbítási opciót, így Alisson jelenlegi kontraktusa 2027 nyaráig érvényes. Ez azt jelenti, hogy a világ egyik legjobb kapusa csak jelentős pénzösszegért cserébe távozhat, bár egyelőre az is kérdéses, hogy a Liverpool hajlandó lenne-e elengedni az egyik legfontosabb játékosát. 

Alisson 2018-ban igazolt Liverpoolba, ahol azóta 332 mérkőzésen lépett pályára. Két bajnoki cím mellett egyszer a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte, valamint kétszer az angol Ligakupát is. A Premier League-ben kétszer választották meg a szezon legjobb kapusának. A 76-szoros brazil válogatott kapust az idei szezonban azonban többször is sérülés hátráltatta, ősszel csaknem másfél hónapot hagyott ki combhajlító-sérülés miatt és jelenleg sem bevethető.

Alisson távozásával Pécsi Ármin esélyei is javulhatnak

Liverpoolban ugyanakkor már egy ideje felkészültek a 33 éves brazil játékos távozására, ezért is szerződtették 2024 nyarán a grúz válogatott Giorgi Mamardashvilit, aki az utóbbi időben többször is lehetőséget kapott és jó eséllyel az első számú kapus lehet. Alisson távozása Pécsi Ármin helyzetére is kihatással lehet, ugyanis bár jelenleg a harmadik számú kapusnak számító Freddie Woodman is a magyar kapus előtt van a rangsorban, az U21-es együttesben folyamatosan lehetőséghez jut, így ha továbbra is jó teljesítményt nyújt, akár szerephez is juthat a felnőttek között. 

