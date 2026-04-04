Az angol FA-kupa szombati negyeddöntőjében a Liverpool a Manchester City otthonában lép pályára, hogy némiképp javítson a 2025-2026-os mérlegén, s bekerüljön a legjobb négy közé. Pep Guardiola együttese idénybeli harmadik győzelmét arathatja Szoboszlaiék ellen, viszont a találkozót megelőzően egy nem mindennapi nyilatkozatot kellett tennie a Vörösök első számú kapusának.

Alisson jelenleg a Liverpool első számú kapusa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mikor térhet vissza a Liverpool alapembere?

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón a sérültek állapotáról többségében jó híreket is közölt, majd első számú kapusáról sok szurkoló számára rémisztő forgatókönyvet vázolt fel.

„Nemcsak most hétvégén, hanem a Paris Saint-Germain elleni BL-párharc során sem lesz bevethető. Egy kicsit tovább tart a sérülése. Az idény vége felé arra számítunk, hogy felépül és újra bevethető lesz” − mondta a holland menedzser, akinek szavai sok Liverpool-szurkolóban rémületet keltettek, ami érthető is, hiszen a brazil kapus így a szezon legfontosabb időszakában nem állhatna rendelkezésre. Alisson viszont nem várt sokat, és rögtön posztolt X-oldalára, hogy tisztázza a helyzetet.

Nincs szó újabb sérülésről. Jelenleg is kezelés alatt állok, és az a terv, hogy április végére teljesen játékképes legyek”

− nyugtatott meg mindenkit a brazil.

Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril! — Alisson Becker (@Alissonbecker) April 3, 2026

Alisson a Galatasaray elleni BL-továbbjutás során sérült meg, s amennyiben minden jól megy, úgy „csak” a Manchester City-Liverpool FA-kupa- negyeddöntőt, három Premier League-mérkőzést és a Paris Saint-Germain elleni BL-párharcot kell kihagynia. A helyettese Giorgi Mamardasvili lesz, aki a 2025-2026-os szezon során 13 alkalommal védhette a Vörösök kapuját.