A Liverpool csupán az ötödik helyen áll a Premier League-ben, és a Bajnokok Ligájában is nagy bajban van, mert a PSG elleni negyeddöntő első mérkőzését 2-0-ra elveszítette. Arne Slot állása egyre nagyobb veszélyben, a holland edzővel kapcsolatban rengetegszer merül fel a hír, miszerint a szezon végén meneszteni fogják.

A Liverpool edzője, Arne Slot nincs könnyű helyzetben

A BL-indulásért küzdő Liverpool számára nem csak azért lenne fontos nyerni a Fulham ellen, hogy magabiztosabban várja a BL-negyeddöntő visszavágóját, hanem azért is, mert szorosan a nyomában van a Chelsea, a Brentford és a városi rivális Everton, márpedig ha lecsúszik az ötödik helyről, akkor a következő szezonban csak az Európa- vagy Konferencia-ligában indulhat.

A Liverpool edzője még élvezi a bizalmat?

A szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Slot elsőként a szezon végén távozó Andy Robertsont méltatta, majd a jövőjéről is beszélt, kitérve rá, hogy a vezetőség és a szurkolók bizalmát is élvezi –

ehhez képest a kommentszekcióban többen is távozásra szólították fel a trénert.

„Takarodj!”; „Idióta vagy!”; „Miért mosolyogsz?”; „Remélem, kirúgnak!” – ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket kapott, miközben pozitív üzenet csak elvétve akadt.

Slot elismerte, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de hozzátette, a PSG ellen még élnek a BL-továbbjutási reményeik, és a bajnokságban is fontos célért küzdenek. A holland tréner a szurkolói tünetetésekre is reagált, miután a Liverpool drukkerei úgy döntöttek, hogy a szezon hátralévő hazai mérkőzésein nem helyezik ki a klub zászlóit a legendás Kop lelátóra.

„Általánosságban elmondható, hogy minden csapat számára nagy segítséget jelent a hazai pályán való játék. Mindig éreztem ezt a támogatást, akár jó, akár rossz időszakot éltünk meg.

Annak ellenére, hogy vannak tiltakozások, remélem, hogy a szurkolók továbbra is ugyanolyan segítőkészek lesznek, mint eddig”

– nyilatkozta Slot.

Arne Slot csapatára fontos meccsek várnak

A Szoboszlai Dominiket és a Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Bajnokok Ligájában elszenvedett fájó vereség után hazai pályán a Fulham ellen javíthat a Premier League 32. fordulójában. A mérkőzés szombaton, magyar idő szerint 18.30-tól kezdődik, a találkozót Anthony Taylor vezeti.