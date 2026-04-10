A Premier League címvédője a hétvégén a Fulham csapatát fogadja az Anfield Roadon. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a közelgő mérkőzés előtt azt mondta, még mindig érzi a szurkolók támogatását, ám a jelek egészen mást mutatnak.

A Liverpool csupán az ötödik helyen áll a Premier League-ben, és a Bajnokok Ligájában is nagy bajban van, mert a PSG elleni negyeddöntő első mérkőzését 2-0-ra elveszítette. Arne Slot állása egyre nagyobb veszélyben, a holland edzővel kapcsolatban rengetegszer merül fel a hír, miszerint a szezon végén meneszteni fogják.

A Liverpool edzője, Arne Slot nincs könnyű helyzetben
A Liverpool edzője, Arne Slot nincs könnyű helyzetben
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A BL-indulásért küzdő Liverpool számára nem csak azért lenne fontos nyerni a Fulham ellen, hogy magabiztosabban várja a BL-negyeddöntő visszavágóját, hanem azért is, mert szorosan a nyomában van a Chelsea, a Brentford és a városi rivális Everton, márpedig ha lecsúszik az ötödik helyről, akkor a következő szezonban csak az Európa- vagy Konferencia-ligában indulhat.

A Liverpool edzője még élvezi a bizalmat?

A szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Slot elsőként a szezon végén távozó Andy Robertsont méltatta, majd a jövőjéről is beszélt, kitérve rá, hogy a vezetőség és a szurkolók bizalmát is élvezi – 

ehhez képest a kommentszekcióban többen is távozásra szólították fel a trénert. 

„Takarodj!”; „Idióta vagy!”; „Miért mosolyogsz?”; „Remélem, kirúgnak!” – ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket kapott, miközben pozitív üzenet csak elvétve akadt. 

Slot elismerte, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de hozzátette, a PSG ellen még élnek a BL-továbbjutási reményeik, és a bajnokságban is fontos célért küzdenek. A holland tréner a szurkolói tünetetésekre is reagált, miután a Liverpool drukkerei úgy döntöttek, hogy a szezon hátralévő hazai mérkőzésein nem helyezik ki a klub zászlóit a legendás Kop lelátóra. 

„Általánosságban elmondható, hogy minden csapat számára nagy segítséget jelent a hazai pályán való játék. Mindig éreztem ezt a támogatást, akár jó, akár rossz időszakot éltünk meg. 

Annak ellenére, hogy vannak tiltakozások, remélem, hogy a szurkolók továbbra is ugyanolyan segítőkészek lesznek, mint eddig” 

– nyilatkozta Slot.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot brings on Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C), Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha (2R) and Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (R) during the English FA Cup quarter final football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 4, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot csapatára fontos meccsek várnak
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Szoboszlai Dominiket és a Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Bajnokok Ligájában elszenvedett fájó vereség után hazai pályán a Fulham ellen javíthat a Premier League 32. fordulójában. A mérkőzés szombaton, magyar idő szerint 18.30-tól kezdődik, a találkozót Anthony Taylor vezeti.

