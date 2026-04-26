Arne Slot az azt megelőző 49 meccsből csak 15 alkalommal nevezte kezdőnek a skót játékost (30,6%), ami jól mutatja, hogy a csapat második számú kapitányában még mindig bőven van potenciál. Ez szombaton is egyértelmű volt, amikor Andy Robertson megszerezte a második gólt a 3–1-es győzelem során, amelynek köszönhetően a Liverpool feljött a negyedik helyre a tabellán. A mérkőzés után Slotot megkérdezték, elképzelhető-e, hogy a Liverpool legendás 26-osa mégis marad a következő szezonra – a válasza pedig nyitva hagyta az ajtót egy esetleges fordulat előtt.

Freddie Woodman és Andy Robertson volt a Liverpool hőse

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool mégsem engedi el Robertsont?

„Nem gondolom, hogy most van itt az ideje erről beszélni” – kezdte. „Szerintem most arról kell beszélni, mennyire fontos volt a gólja, és mennyire fontos volt ez a győzelem a csapat számára. A szurkolók nagyon értékelik őt, és ő is nagyon értékeli a klubot és a szurkolókat. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, de most ennek a pillanatnak a gólról kell szólnia, mert nem túl sokat szokott szerezni” – mondta Slot, Robertsonról, aki a hírek szerint a Tottenham csapatával már megállapodott, és oda igazol, amennyiben a londoniak elkerülik a kiesést.

Ugyanakkor továbbra is az az érzés, hogy a 32 éves játékosnak még van mit adnia a Liverpoolnak, különösen annak fényében, hogy Kerkez Milos még nem bizonyította teljes mértékben, hogy készen áll az első számú balhátvéd szerepére. Bár a magyar játékos stabil szezont fut, a Bournemouth-tól 40 millió fontért érkező futballista 44 mérkőzésen mindössze két gólt és két gólpasszt jegyzett.

Mivel Robertson a Premier League történetének egyik legjobb támadó szellemű védője – 60 gólpasszal, ami a második legtöbb a posztján –, nem könnyű a váltás. A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy Robertson távozik az Anfieldről, és utolsó mérkőzését május 25-én, a Brentford ellen játszhatja.

„Ha csak a játék képét nézzük, a Palace megérdemelte volna, hogy visszajöjjön a meccsbe, mert jól játszottak, közel álltak a gólszerzéshez, nagyon kicsik voltak a különbségek. De ismét egy sérülés (Mohamed Szalahé) – még egy győzelem után is – jól összefoglalja a szezonunkat” – mondta még Slot a meccs kapcsán, valamint hozzátette, nagyon örül neki, hogy Isak végre megszerezte első gólját az Anfielden. „Amikor szerződtettük, tudtuk, hogy képes gólokat lőni, és ezt ma meg is mutatta. Sokszor voltak jobb helyzeteink ebben a szezonban, mint ma, ezért is fontos, hogy legyenek játékosok, akik ilyen helyzetekből is gólt tudnak szerezni, mert ez lendületet adhat egy meccsen. Ez az, ami hiányzott nyolc-kilenc hónapon keresztül, mert nem állt rendelkezésre, és amikor igen, akkor sem volt azon a szinten, amin lehet.”