Keményen beleálltak Arne Slotba a Bajnokok Ligája-búcsú után. A Liverpool kettős vereséggel bukta el a PSG elleni párharcot, így trófea nélkül zárja a szezont. A holland edző mindkét meccsen rossz döntéseket hozott, amiért meg is kapta a magáét.

A Liverpool előbb Párizsban, majd hazai pályán, az Anfield Roadon kapott ki 2-0-ra a címvédő Paris Saint-Germain-től, így kettős vereséggel, 4-0-s összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Arne Slot az első találkozón szokatlan formációt válaszott, három belső védővel és két szárnyvédővel küldte pályára csapatát, a második meccsen pedig annak ellenére kezdette Alexander Isakot, hogy pontosan tudta, a sérüléséből nemrég felépült svéd válogatott támadó csupán 45 percet tud játszani.

Arne Slot rossz döntései is kellettek a Liverpool BL-kudarcához
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool edzője megint nagyot hibázott

A holland edző napjai meg vannak számlálva, állását a hírek szerint a szezon után csak akkor tarthatta volna meg, ha megnyeri a BL-t, ám ettől nagyon messze volt a Liverpool. Slot számos kritikát kapott a PSG elleni kudarcot követően, az ismert francia újságíró, Julien Laurens sem fogta vissza magát, amikor a 47 éves szakemberről beszélt.

„Nem akartam újra Arne Slotot hibáztatni, ahogy az első meccs után tettem, de ez a kezdőcsapat teljes képtelenség volt. A második félidő pontosan úgy alakult, ahogy a Liverpoolnak kezdenie kellett volna a mérkőzést, hogy felpörgesse a közönséget. 

Isaknak nem kellett volna pályára lépnie. Fogalmam sincs, honnan jött ez az ötlet. Hihetetlen. Nem értem.

Az első mérkőzésen hibákat vétett a csapat összetételénél. A visszavágó előtt is mondtuk, hogy ezúttal nem hibázhat. Nem lehet a félidőben változtatni, és elvárni, hogy megforduljon a mérkőzés” – bírálta a szakértő Slotot, aki Mohamed Szalahot megint padoztatta, majd csak a második félidőben küldte be.

Arne Slot mindenkit cserben hagyott?

Laurens keményen összegzett Slottal kapcsolatban, akinek az irányításával ebben a szezonban nem nyer trófeát a Liverpool.

„Már az elejétől kezdve jól kellett volna csinálnia. 

Szerintem ezúttal is cserbenhagyta a játékosait, az egész csapatot, a klubot és a szurkolókat” 

– hangzott a szakértői kritika.

Szoboszlai Dominikék a szezon hátralévő részében azért küzdhetnek, hogy megőrizzék ötödik helyüket a Premier League-ben, amely BL-indulást ér. A Liverpoolra a hétvégén városi derbi vár, a PL-címvédő az Everton otthonába látogat vasárnap délután.

