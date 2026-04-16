A Liverpool előbb Párizsban, majd hazai pályán, az Anfield Roadon kapott ki 2-0-ra a címvédő Paris Saint-Germain-től, így kettős vereséggel, 4-0-s összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Arne Slot az első találkozón szokatlan formációt válaszott, három belső védővel és két szárnyvédővel küldte pályára csapatát, a második meccsen pedig annak ellenére kezdette Alexander Isakot, hogy pontosan tudta, a sérüléséből nemrég felépült svéd válogatott támadó csupán 45 percet tud játszani.
A Liverpool edzője megint nagyot hibázott
A holland edző napjai meg vannak számlálva, állását a hírek szerint a szezon után csak akkor tarthatta volna meg, ha megnyeri a BL-t, ám ettől nagyon messze volt a Liverpool. Slot számos kritikát kapott a PSG elleni kudarcot követően, az ismert francia újságíró, Julien Laurens sem fogta vissza magát, amikor a 47 éves szakemberről beszélt.
„Nem akartam újra Arne Slotot hibáztatni, ahogy az első meccs után tettem, de ez a kezdőcsapat teljes képtelenség volt. A második félidő pontosan úgy alakult, ahogy a Liverpoolnak kezdenie kellett volna a mérkőzést, hogy felpörgesse a közönséget.
Isaknak nem kellett volna pályára lépnie. Fogalmam sincs, honnan jött ez az ötlet. Hihetetlen. Nem értem.
Az első mérkőzésen hibákat vétett a csapat összetételénél. A visszavágó előtt is mondtuk, hogy ezúttal nem hibázhat. Nem lehet a félidőben változtatni, és elvárni, hogy megforduljon a mérkőzés” – bírálta a szakértő Slotot, aki Mohamed Szalahot megint padoztatta, majd csak a második félidőben küldte be.
Arne Slot mindenkit cserben hagyott?
Laurens keményen összegzett Slottal kapcsolatban, akinek az irányításával ebben a szezonban nem nyer trófeát a Liverpool.
„Már az elejétől kezdve jól kellett volna csinálnia.
Szerintem ezúttal is cserbenhagyta a játékosait, az egész csapatot, a klubot és a szurkolókat”
– hangzott a szakértői kritika.
Szoboszlai Dominikék a szezon hátralévő részében azért küzdhetnek, hogy megőrizzék ötödik helyüket a Premier League-ben, amely BL-indulást ér. A Liverpoolra a hétvégén városi derbi vár, a PL-címvédő az Everton otthonába látogat vasárnap délután.
