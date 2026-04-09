Lehorgasztott fejek, a Manchester City és a PSG elleni egymást követő vereségek, hat kapott gól, alacsony önbizalom. A PSG zsinórban második szezonban ejtheti ki a Liverpoolt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, ráadásul a kétgólos vereség a vendégekre nézve volt hízelgő. Arne Slot csapata az utóbbi nyolc meccséből csak kettőt nyert meg. Nem a legjobb pillanat volt kísérletezni, Slot mégis ötvédős rendszerrel állt fel, végül nulla kaput eltaláló lövés lett a vége. Slot sokat cserélt, de ez sem hozott fordulatot – miközben Mohamed Szalah végig a kispadon maradt. A döntés sokakat meglepett, és a szurkolók ezt jelezték is: a stadionban maradók az egyiptomi nevét skandálták. A Liverpool-szurkolókat az egyiptomi jegelésén kívül még egy dolog bosszantotta.

Arne Slot szerint még van esély: a Liverpool fordíthat a Bajnokok Ligájában

A Liverpool túlélő üzemmódban van?

„Van remény. A futballban bármi megtörténhet. Az Anfield sokat jelenthet” – mondta Slot a meccs után. A tréner szerint a PSG dominált, akár több gólt is szerezhetett volna, de a párharc még nyitott. Szalah kispadoztatását azzal magyarázta, hogy a csapat „túlélő üzemmódban” volt: „A végén inkább a túlélésről szólt a játék, nem arról, hogy gólt szerezzünk. Jobb volt pihentetni őt a következő meccsekre. Nem ez volt a terv, de a meccs nagy részében túlélő üzemmódban voltunk. Sőt, talán az egész szezonban is kicsit ebben vagyunk” – mondta Slot, akinek ez a kijelentése sok szurkolót kiborított az online térben.

„Hihetetlen gyorsak minden poszton. Úgy gondoltuk, így tudunk agresszíven letámadni, de amikor ezt próbáltuk, szétszedtek minket” – mondta Slot az ötvédős felállásról. „Sok csapat próbált itt különböző rendszereket, de az eredmény ugyanaz: a PSG mindenkit felőröl. „Meg vagyok győződve róla, hogy az Anfielden teljesen más arcunkat mutatjuk majd” – mondta Slot, aki a letámadást erőltette volna Párizsban.

Mohamed Szalah végig a kispadon volt

„Mindenhol gyorsak, elképesztő tempóval játszanak. Hakimi és Nuno Mendes különösen veszélyes támadásban. Ezért tettük be Frimpongot és Kerkezt, hogy agresszívan tudjunk letámadni. Ha nyomás alá helyezed őket, még gyorsabban indulnak meg – sőt, ez már nem is sprint, hanem annál is gyorsabb. Általában az olyan játékosok, mint Frimpong és Kerkez, alkalmasabbak erre, mint a klasszikus szélsők. Sokan a taktikáról beszélnek, de mi a különbség, ha mondjuk Ngumohát vagy Gakpót játszatom bal szélen? Kerkez gyakorlatilag bal szélsőt játszott Hakimi ellen, mögötte négy védő volt. Leírhatnám ezt 4–3–3-ként is. Mivel védők vannak, mindenki ötös védekezést lát – én is így nevezem –, de a különbségek nagyon kicsik. Gondoljunk bele: ha klasszikus szélsőkkel játszunk, mit csinálnak Hakimi és Nuno Mendes ellen?”