Orbán Viktor az Igazság órája különkiadásában kezdte a választás napját

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Arne Slot együttesének kétgólos hátrányból kellene megfordítania a PSG elleni BL-negyeddöntős párharcot. A Liverpool edzője nehéz helyzetben van, ám egy bátor döntéssel akár még csodát is tehet a csapatával.

A Liverpool 2-0-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi mérkőzésén. Arne Slot vezetőedző nehéz helyzetbe került, egyes hírek arról számoltak be, hogy csak a BL-győzelem esetén tarthatja meg a munkáját a következő szezonra. Könnyen lehet, hogy nem csupán a Liverpool idényének megmentése, hanem a holland edző állása is a tét kedd este, amikor az Anfield Roadon fogadják Szoboszlai Dominikék a sorozat címvédőjét.

Dominik Szoboszlai (LFC) and Khvicha Kvaratskhelia (PSG) in action during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 8 First Leg match between Paris Saint-Germain and Liverpool FC at the Parc des Princes Stadium in Paris, on April 08, 2026. Photo Jean-Marie Hervio / KMSP (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP via AFP)
A Liverpoolnak kétgólos hátrányból kellene fordítania a PSG ellen
A Liverpool edzője meglepő lépésre készül

A Vörösök legalább győzelemmel tudtak hangolni a PSG elleni visszavágóra, a Fulham ellen 2-0-ra nyertek hazai pályán. Szoboszlai védekező középpályásként is remekelt, a meccs legjobbja pedig a 17 éves Rio Ngumoha lett, aki nagyszerű góllal szerzett vezetést a szombati bajnokin. A tinisztár akár Slot titkos fegyvere is lehet a keddi BL-rangadón.

„Igen, szerintem készen áll” – válaszolta az újságíróknak Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, hogy Ngumoha pályára léphet-e a sorsdöntő BL-meccsen. 

„Most persze az a kérdés, hogy két nappal később is képes lesz-e erre? Képes lesz-e játszani és ilyen szinten teljesíteni?

Azért fogom játszatni, mert a csapatunk egyik játékosának tekintem. A szezon elején még egy fiatal játékos volt, aki az első csapatban szerezte a tapasztalatait, de most már bármelyik mérkőzésre beállíthatom. Így a keddire is. De általánosságban – nem kizárólag a keddre gondolok – ha elvárjuk egy 17 éves játékostól, hogy hét nap alatt három mérkőzést játsszon, akkor felmerül a kérdés, hogy ez reális-e, különösen azok számára, akik ott voltak Párizsban és látták a meccs intenzitását” – tette hozzá az ifjú tehetség kapcsán a holland tréner.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha celebrates for the TV camera after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 17 éves Rio Ngumoha a PSG ellen is fontos szerephez juthat
Curtis Jonesra aligha számíthat Arne Slot a PSG ellen 

Slotnak a Fulham elleni meccs félidejében Curtis Jonest sérülés miatt le kellett cserélnie, így az ő játéka is kérdéses a PSG ellen.

Reménykedjünk a legjobbakban. De meglepődnék, ha egy játékos a lecserélése után kijelentené, hogy keddre bevethető.

Erre csak azt tudom mondani, hogy üdv, ilyen a mi szezonunk. Minden győzelem után, vagy ha valami jó történik, mindig következik egy sérülés, de most nyertünk, és ennek kell igazán örülnünk” – mondta keserédesen a Liverpool trénere.

A Liverpool és a PSG BL-negyeddöntőjének visszavágóját jövő kedden játsszák az Anfield Roadon, a továbbjutó a Bayern München-Real Madrid párharc győztesével találkozik majd a legjobb négy között. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról