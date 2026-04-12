A Liverpool 2-0-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi mérkőzésén. Arne Slot vezetőedző nehéz helyzetbe került, egyes hírek arról számoltak be, hogy csak a BL-győzelem esetén tarthatja meg a munkáját a következő szezonra. Könnyen lehet, hogy nem csupán a Liverpool idényének megmentése, hanem a holland edző állása is a tét kedd este, amikor az Anfield Roadon fogadják Szoboszlai Dominikék a sorozat címvédőjét.

A Liverpoolnak kétgólos hátrányból kellene fordítania a PSG ellen

A Liverpool edzője meglepő lépésre készül

A Vörösök legalább győzelemmel tudtak hangolni a PSG elleni visszavágóra, a Fulham ellen 2-0-ra nyertek hazai pályán. Szoboszlai védekező középpályásként is remekelt, a meccs legjobbja pedig a 17 éves Rio Ngumoha lett, aki nagyszerű góllal szerzett vezetést a szombati bajnokin. A tinisztár akár Slot titkos fegyvere is lehet a keddi BL-rangadón.

„Igen, szerintem készen áll” – válaszolta az újságíróknak Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, hogy Ngumoha pályára léphet-e a sorsdöntő BL-meccsen.

„Most persze az a kérdés, hogy két nappal később is képes lesz-e erre? Képes lesz-e játszani és ilyen szinten teljesíteni?

Azért fogom játszatni, mert a csapatunk egyik játékosának tekintem. A szezon elején még egy fiatal játékos volt, aki az első csapatban szerezte a tapasztalatait, de most már bármelyik mérkőzésre beállíthatom. Így a keddire is. De általánosságban – nem kizárólag a keddre gondolok – ha elvárjuk egy 17 éves játékostól, hogy hét nap alatt három mérkőzést játsszon, akkor felmerül a kérdés, hogy ez reális-e, különösen azok számára, akik ott voltak Párizsban és látták a meccs intenzitását” – tette hozzá az ifjú tehetség kapcsán a holland tréner.

A 17 éves Rio Ngumoha a PSG ellen is fontos szerephez juthat

Curtis Jonesra aligha számíthat Arne Slot a PSG ellen

Slotnak a Fulham elleni meccs félidejében Curtis Jonest sérülés miatt le kellett cserélnie, így az ő játéka is kérdéses a PSG ellen.

Reménykedjünk a legjobbakban. De meglepődnék, ha egy játékos a lecserélése után kijelentené, hogy keddre bevethető.

Erre csak azt tudom mondani, hogy üdv, ilyen a mi szezonunk. Minden győzelem után, vagy ha valami jó történik, mindig következik egy sérülés, de most nyertünk, és ennek kell igazán örülnünk” – mondta keserédesen a Liverpool trénere.