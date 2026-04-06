A Liverpool hétfőn délelőtt egy teljesen átlagos poszttal jelentkezett a Facebook-oldalán. A Vörösök kirakták, hogy szerdán este angol idő szerint 20.00-kor a PSG ellen Párizsban lépnek pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a párharc első meccsén. A poszton egy óra alatt több mint 1 800 komment lett, amelyek döntő többsége nem túl optimista a címvédő elleni csata kapcsán, no meg rengetegen kérik, hogy a vezetőség legyen már végre kedves és rúgja ki Arne Slot vezetőedzőt és vegye valaki át a helyét a kispadon.

A Liverpool a PSG ellen lép majd pályára

A Liverpool nem a legjobb napjait futja

Nyilván nem segít a helyzeten a csapat jelenlegi formája, az FA-Kupában például a Manchester City egy laza 4-0-val lépett túl a bajnoki címvédőn, Szoboszlai Dominik nem is bírta a lefújás után a feszültséget. A magyar válogatott kiválósága mutogatott a szurkolóknak, ami után már megkérdőjelezik azt, amit pár hete még természetesnek vettek, hogy ő lehet a Liverpool következő csapatkapitánya.