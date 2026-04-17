Korábban beszámoltunk arról az Origón, hogy a Liverpool kettős vereséggel, összesítésben 4-0-ás eredménnyel esett ki a címvédő PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így Szoboszlai Dominikék biztosan nem lesznek ott a budapesti döntőben. Emellett azt is megírtuk, hogy keményen beleálltak Arne Slotba a Bajnokok Ligája-búcsú után, mert a klub így trófea nélkül zárja a szezont. A holland edző mindkét meccsen rossz döntéseket hozott, amiért meg is kapta a magáét.

A Liverpool kiesett, a bevétel viszont óriási lett

A Liverpool óriási pénzeket keresett a BL-ben

Chris Weatherspoon, a labdarúgás pénzügyeinek szakértője az X-en írt bejegyzésében felvázolta a bevételek nagyságrendjét, ebben kifejtette, hogy: „A Liverpool a becslések szerint 95 millió font (nagyjából 40 milliárd forint) pénzdíjat szerzett az idei UEFA Bajnokok Ligájából, ami 13 millió fonttal több, mint egy évvel ezelőtt. Ez az LFC harmadik legmagasabb bevétele Európából, csak a 2021–22-es szezonban elért 102 millió font (döntősök) és a 2018–19-es szezonban elért 98 millió font (győztesek) előzik meg. Ez nem tartalmazza a mérkőzésnapokból és kereskedelmi tevékenységekből származó bevételeket.”

Ez a szám önmagában is jelentős, de ami még inkább kiemelkedő, hogy nem tartalmazza a mérkőzésnapok bevételeit és a szélesebb körű kereskedelmi nyereségeket, ami azt jelenti, hogy jóval magasabb összegről beszélhetünk a Vörösök BL-szereplése kapcsán. A Liverpool szempontjából ez rávilágít arra, hogy pénzügyi szempontból mennyire fontos a Bajnokok Ligájában való részvétel, függetlenül attól, hogy a csapat végig megy-e az egész úton vagy sem.