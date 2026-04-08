A Premier League az idény nagy részében magabiztosan vezette ezt a rangsort, ami nem csoda, mert mind a kilenc angol csapat bejutott a nyolcaddöntőbe. Végül csak öt klub jutott a negyeddöntőbe, a korábbi eredmények elegendőek voltak ahhoz, hogy Anglia megszerezze az extra helyet. Ez azt jelenti, hogy az idei szezonban a bajnokság ötödik helyezettje is BL-indulást ér, itt ugye most Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool áll.

A Liverpool fellélegezhet, az ötödik hely is BL-indulást ér

A második extra helyért Spanyolország a legesélyesebb, Németország és Portugália előtt, bár a Bundesliga még felzárkózhat. A Premier League-ben rendkívül szoros a verseny az ötödik helyért: jelenleg a Liverpool áll ott 49 ponttal, de mindössze hét pont választja el a 13. helyezett Bournemouth-tól.

A további sorrend: Chelsea (48), Brentford (46), Everton (46), Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43), Newcastle (42) és Bournemouth (42).

A helyzet még tovább bonyolódhat:

ha az Aston Villa (jelenleg 4.) megnyeri az Európa-ligát, de nem végez a top 4-ben, akkor hat angol csapat indulhat a BL-ben

ha például a Liverpool nyer BL-t és az ötödik helyen végez, akkor a hatodik helyezett is BL-induló lesz

ha két csapat is így kvalifikál, akár a hetedik helyezett is BL-indulást érhet.

