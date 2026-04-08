Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League a következő szezonban is legalább öt csapatot indíthat a Bajnokok Ligájában. Az extra hely kedden vált biztossá, azzal, hogy az Arsenal 1–0-ra legyőzte a Sportingot a BL-negyeddöntő első mérkőzésén. Az UEFA annak a két bajnokságnak ad plusz indulási jogot, amelyek a legjobban teljesítenek a három európai kupasorozat összesítésben, ez pedig most a Liverpool csapatának jelentene egy extra helyet.

A Premier League az idény nagy részében magabiztosan vezette ezt a rangsort, ami nem csoda, mert mind a kilenc angol csapat bejutott a nyolcaddöntőbe. Végül csak öt klub jutott a negyeddöntőbe, a korábbi eredmények elegendőek voltak ahhoz, hogy Anglia megszerezze az extra helyet. Ez azt jelenti, hogy az idei szezonban a bajnokság ötödik helyezettje is BL-indulást ér, itt ugye most Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool áll.

A Liverpool egy ötödik hellyel is ott lehet jövőre a Bajnokok Ligájában
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool fellélegezhet, az ötödik hely is BL-indulást ér

A második extra helyért Spanyolország a legesélyesebb, Németország és Portugália előtt, bár a Bundesliga még felzárkózhat. A Premier League-ben rendkívül szoros a verseny az ötödik helyért: jelenleg a Liverpool áll ott 49 ponttal, de mindössze hét pont választja el a 13. helyezett Bournemouth-tól.

A további sorrend: Chelsea (48), Brentford (46), Everton (46), Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43), Newcastle (42) és Bournemouth (42).

A helyzet még tovább bonyolódhat:

  • ha az Aston Villa (jelenleg 4.) megnyeri az Európa-ligát, de nem végez a top 4-ben, akkor hat angol csapat indulhat a BL-ben
  • ha például a Liverpool nyer BL-t és az ötödik helyen végez, akkor a hatodik helyezett is BL-induló lesz
  • ha két csapat is így kvalifikál, akár a hetedik helyezett is BL-indulást érhet.

További cikkek:

Hiba volt eladni? A Liverpool legendája ezt a sztárt követeli vissza Szoboszlaiékhoz
Szoboszlai Dominik mutogatása után az a kérdés, megteheti-e ezt
Csúcsrangadóhoz méltó meccset hozott a Real és a Bayern madridi csatája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
