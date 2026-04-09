Elképesztő átigazolási hír látott napvilágot a hét közepén. A Liverpool kapusa, Alisson Becker akár már a következő szezonban visszatérhet a Serie A-ba, és a Juventus kapujában folytathatja pályafutását. Spalletti szerint a Vörösök brazil klasszisa jelenthetné azt a tapasztalatot és stabilitást, amely az olasz bajnoki címért folytatott harcban döntő lehet a következő idényben. Alisson azért is válthat, mivel a Liverpoolnál közben a grúz Giorgi Mamardashvili egyre közelebb kerül a kezdőszerephez, ám a transzfert végül a torinóiak pénzügyi mozgástere döntheti el.

A Juventusnál nem kisebb célt tűztek ki, mint hogy visszatérjenek az olasz futball csúcsára, ehhez pedig egy igazi világsztárt hoznának a kapuba. A kiszemelt nem más, mint Alisson Becker, aki a Liverpool csapatával mindent megnyert, és most új kihívás elé nézhet.

A Liverpool kapusa Alisson Becker nagy bravúrokat mutatott be a bajnokságban. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool kapusa újra a Serie A-ban védhetne

A modern futballban egy topcsapat építése gyakran a kapusposztnál kezdődik, és a Juventus pontosan ezen az úton akar elindulni. Luciano Spalletti elképzelései szerint egy tapasztalt vezéregyéniségre van szükség a védelem mögött – valakire, aki nemcsak véd, hanem irányít is. A választás pedig Alisson Beckerre eshet.

A Liverpool kapusa az elmúlt években a világ egyik legmegbízhatóbb játékosává vált posztján, azonban klubjánál már körvonalazódik a generációváltás. Giorgi Mamardashvili érkezése nem azonnali váltást jelent, de egyértelmű jelzés: a jövő már a fiatal grúz kapusé lehet. Ez a helyzet ideális lehet a Juventus számára. 

Alisson tapasztalata, trófeái és karizmája pontosan az a plusz, amely hiányzott a torinóiakból az utóbbi szezonokban. Spalletti számára pedig külön előnyt jelent, hogy már ismeri a játékost a római időszakból.

Alisson Angliában minden fontos trófeát megnyert, köztük a Bajnokok Ligáját is: 9 címet szerzett a Liverpoollal, valamint Copa Américát Brazíliával – a válogatottnál ma is kulcsszereplő. A 33 éves kapus fizetése kétszámjegyű milliós nagyságrendű, és a Liverpool nemrég élt a szerződésében szereplő opcióval, így 2027-ig meghosszabbította azt – inkább azért, hogy ne veszítsék el ingyen, mintsem hogy mindenáron megtartsák.

Az átigazolás kulcsa ugyanakkor a gazdasági realitás. A Juventus az elmúlt években igyekezett racionalizálni a bérköltségeit, Alisson szerződtetése viszont ismét a felső polcra emelné a kiadásokat. Így a kérdés nem az, hogy a kapus erősítést jelentene-e, hanem az, hogy megengedheti-e magának őt az olasz klub.

 

 

