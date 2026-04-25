Öt és fél éve nem tudta hazai pályán legyőzni a Crystal Palace-t a Liverpool. Ezt a negatív szériát zárnák le Szoboszlaiék az angol Premier League 34. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. Arne Slot együttese a tabella ötödik helyéről várhatja a találkozót, míg a londoniak a legjobb tízért harcolnak.

Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool alapemberei

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Kiderült, hány magyar került be a Liverpool kezdőjébe

Arne Slot, a Vörösök menedzsere a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón ezúttal Pécsi Árminnak is külön időt szentelt, ami nem is lehet véletlen, hiszen a Liverpool kapusai közül ketten is sérültek, így a magyar játékossal ezúttal is számolni kell a kispadon.

„Rendkívül magabiztosan bánik a labdával, nagyon jó ösztönökkel rendelkezik a focihoz, valamint remekül olvassa a játékot, szóval tudja, hogy hová fog menni a lövés, és ezt nagyon szeretem. Több meccset is játszott az U21-es csapatban, és egyre jobb. Még nagyon fiatal, van hova fejlődni, de úgy gondoljuk, hogy egy tehetséges kapust igazoltunk, aki a jövőben a Liverpoolban játszhat.”

Ha holnap pályára kell lépnie, akkor nyugodt lennék”

− mondta Slot Pécsiről, aki ezúttal is bekerült a Liverpool meccskeretébe.

The Reds to take on Crystal Palace 🔴 #LIVCRY — Liverpool FC (@LFC) April 25, 2026

Ahogyan arra számítani lehetett, Szoboszlai Dominik a kezdőben kapott helyet, míg Kerkez Milos az Everton elleni bajnokihoz hasonlóan ezúttal is a kispadra került.

Kezdőcsapat: Woodman – Robertson, Van Dijk, Konate, Jones – Mac Alister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Szalah – Isak.

Cserék: Pécsi, Gomez, Kerkez. Chiesa, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Wright.

Premier League, 34. forduló:

Liverpool-Crystal Palace