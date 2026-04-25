Az ötödik, még Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Liverpool a 13. helyezett Crystal Palace-t fogadta hazai pályán szombat délután. Arne Slot együttese egy győzelemmel újabb nagy lépést tehetett a BL-részvétel bebiztosítása felé, előnye a meccs előtt 5 pont volt a hatodik helyen álló Brighton előtt, amely egy mérkőzéssel többet játszott. A kezdőben ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos, valamint Pécsi Ármin is a kispadról figyelhette az eseményeket.

A Liverpool-szurkolók tüntettek

Aktívabban kezdte a meccset a Palace, az 5. percben Mateta maradt le kevéssel egy jobb oldalról élesen belőtt labdáról. Fokozatosan vette át az irányítást a Liverpool, bár az első negyedóra nem hozott komoly hazai lehetőséget. A hazai lelátón idővel előkerültek a sárga lapok, melyekkel a jegyáremelések ellen tiltakoztak a Liverpool-szurkolók, majd a 24. percben úgy tűnt, 11-est kap a címvédő. A 16-oson belül Johnson mellett esett el Szalah, ám a játékvezető visszanézte a jelenetet a VAR-monitoron, és kiderült, hogy nem történt szabálytalanság, így nem járt büntető a Liverpoolnak.

A Liverpool-szurkolók sárga transzparensekkel tiltakoztak a jegyáremelések ellen

Gólt lőtt a sztárigazolás, Kerkez helyettese is betalált

A 32. percben egy kombinatív jobb oldali támadást követően a Szoboszlai mögül érkező Szalah vágta kapu fölé a labdát, pedig a magyar játékos jobb pozícóban volt a lövéshez. Erősödött a hazai nyomás, Slot együttese megnyomta a félidő hajráját, és ennek meg is lett az eredménye: egy jókora „tűzijáték” végén Isak elé került a labda, aki egy átvétel után 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A nyáron rekordösszegért igazolt svéd támadó hosszú ideig nem játszhatott sérülése miatt, mindössze ez volt a harmadik gólja az idei PL-idényben.

Nem sokkal később majdnem egyenlített a Palace, aztán egy kontra után jött az újabb hazai gól,

a Kerkez helyén játszó Robertson kapott egy jó passzt Jones-tól, majd higgadtan a bal alsóba küldte a labdát.

A szezon végén távozó Andy Robertson lőtte a Liverpool második gólját

Furcsa góllal szépített a Palace

Jól kezdett a Liverpool a szünet után, Szoboszlai kifejezetten aktív volt támadásban, veszélyes beadásokkal és pontrúgásokkal jelentkezett – többször keveredett a kapu elé, mint az első játékrészben, de közben védekezésben is jeleskedett. A Premier League címvédője nem akart belekényelmesedni a meccsbe, egy újabb góllal végleg lezárhatta volna a mérkőzést.

A 72. percben a Liverpool kapusa, a kiválóan védő, a bajnokságban először kezdő Woodman maradt lenn a földön, majd a Palace játékosa, Munoz a kapuba ívelt.

A furcsa körülmények között született, nem túl sportszerűnek tűnő gólt végül megadták, a mérkőzés újra nyílttá vált. Az angol kapust percekig ápolni kellett, de folytatni tudta, a kispadnál azonban sokszor mutatta a kamera Pécsi Ármint, akinek a debütálása még váratott magára. A hazai szurkolók nagyon dühösek voltak a gólszerzőre, egy ízben egy apró tárggyal is megdobták a lelátóról Munozt.