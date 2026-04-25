Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

A Premier League 34. fordulójában Szoboszlai Dominikék a Crystal Palace-t fogadták az Anfielden. A Liverpool az első félidő végén Alexander Isak és Andy Roberton révén két góllal vezetett, majd a második félidőben az ellenfél egy furcsa góllal szépített. Végül a hosszabbításban Florian Wirtz lőtt még egy bombagólt, a Liverpool 3-1-re nyert.

Az ötödik, még Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Liverpool a 13. helyezett Crystal Palace-t fogadta hazai pályán szombat délután. Arne Slot együttese egy győzelemmel újabb nagy lépést tehetett a BL-részvétel bebiztosítása felé, előnye a meccs előtt 5 pont volt a hatodik helyen álló Brighton előtt, amely egy mérkőzéssel többet játszott. A kezdőben ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos, valamint Pécsi Ármin is a kispadról figyelhette az eseményeket.

A Liverpool a Crystal Palace-t fogadta az Anfield Roadon
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool-szurkolók tüntettek

Aktívabban kezdte a meccset a Palace, az 5. percben Mateta maradt le kevéssel egy jobb oldalról élesen belőtt labdáról. Fokozatosan vette át az irányítást a Liverpool, bár az első negyedóra nem hozott komoly hazai lehetőséget. A hazai lelátón idővel előkerültek a sárga lapok, melyekkel a jegyáremelések ellen tiltakoztak a Liverpool-szurkolók, majd a 24. percben úgy tűnt, 11-est kap a címvédő. A 16-oson belül Johnson mellett esett el Szalah, ám a játékvezető visszanézte a jelenetet a VAR-monitoron, és kiderült, hogy nem történt szabálytalanság, így nem járt büntető a Liverpoolnak.

A Liverpool-szurkolók sárga transzparensekkel tiltakoztak a jegyáremelések ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Gólt lőtt a sztárigazolás, Kerkez helyettese is betalált

A 32. percben egy kombinatív jobb oldali támadást követően a Szoboszlai mögül érkező Szalah vágta kapu fölé a labdát, pedig a magyar játékos jobb pozícóban volt a lövéshez. Erősödött a hazai nyomás, Slot együttese megnyomta a félidő hajráját, és ennek meg is lett az eredménye: egy jókora „tűzijáték” végén Isak elé került a labda, aki egy átvétel után 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A nyáron rekordösszegért igazolt svéd támadó hosszú ideig nem játszhatott sérülése miatt, mindössze ez volt a harmadik gólja az idei PL-idényben. 

Nem sokkal később majdnem egyenlített a Palace, aztán egy kontra után jött az újabb hazai gól, 

a Kerkez helyén játszó Robertson kapott egy jó passzt Jones-tól, majd higgadtan a bal alsóba küldte a labdát.

A szezon végén távozó Andy Robertson lőtte a Liverpool második gólját
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Furcsa góllal szépített a Palace

Jól kezdett a Liverpool a szünet után, Szoboszlai kifejezetten aktív volt támadásban, veszélyes beadásokkal és pontrúgásokkal jelentkezett – többször keveredett a kapu elé, mint az első játékrészben, de közben védekezésben is jeleskedett. A Premier League címvédője nem akart belekényelmesedni a meccsbe, egy újabb góllal végleg lezárhatta volna a mérkőzést. 

A 72. percben a Liverpool kapusa, a kiválóan védő, a bajnokságban először kezdő Woodman maradt lenn a földön, majd a Palace játékosa, Munoz a kapuba ívelt. 

A furcsa körülmények között született, nem túl sportszerűnek tűnő gólt végül megadták, a mérkőzés újra nyílttá vált. Az angol kapust percekig ápolni kellett, de folytatni tudta, a kispadnál azonban sokszor mutatta a kamera Pécsi Ármint, akinek a debütálása még váratott magára. A hazai szurkolók nagyon dühösek voltak a gólszerzőre, egy ízben egy apró tárggyal is megdobták a lelátóról Munozt.

Freddie Woodman a földön feküdt, amikor a Palace szépített
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Wirtz bombagóljával ért véget a meccs

A londoni csapat a 84. percben kis híján egyenlített, a középpályán Szoboszlait szerelték a vendégek, majd Larsen lövése után a jobb és a bal kapufát is érintette a labda. Az utolsó percekre Kerkezt is pályára küldte Slot, a véghajrában még lehetett izgalmakra számítani. A 7 perces hosszabbításban hajtott az egyenlítésért a Crystal Palace, de végül a Liverpool lőtt újabb gólt, Florian Wirtz óriási bombát küldött a kapu jobb oldalába Mac Allister lekészítése után. Szoboszlaiék 3-1-re nyertek, így nagy lépést tettek a BL-részvétel kivívása felé, ugyanis az Aston Villát megelőzve feljöttek a negyedik helyre.

Ilyennek látták Szoboszlai teljesítményét a Liverpool győzelme után
Liverpoolban Szoboszlai Dominik szerződése a téma: már a vészharangokat kongatják
Óriási elismerés! Szoboszlai Dominik ott van a szezon csapatában

 

