A holland szakember, Giovanni van Bronckhorst tavaly nyáron érkezett a Liverpoolhoz, miután John Heitinga távozott, hogy vezetőedzőként térjen vissza az Ajaxhoz.

Elviszik a Liverpool egyik legfontosabb emberét: Giovanni van Bronckhorst is távozhat

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szétesik a Liverpool edzői stábja?

Most azonban könnyen lehet, hogy a Szoboszlai Dominikéknak ismét új edző után kell nézniük: a Feyenoord ugyanis technikai igazgatói szerepkörben számolna Van Bronckhorsttal.

A hírek szerint a rotterdami klubnál átalakulás zajlik, mivel Dennis te Kloese távozik a technikai igazgatói posztról, és első számú jelöltként Van Bronckhorst neve merült fel az utódlására.

A brit sajtó értesülései szerint a holland edző „vezető jelölt”, és ha konkrét ajánlatot kap, nagy eséllyel él is a lehetőséggel.

Azt hiszem, a Feyenoord szeretné kinevezni őt technikai igazgatónak, nagyon komolyan érdeklődnek iránta”

– mondta Lewis Steele egy podcastben. Hozzátette: „Van még egy éve a szerződéséből Liverpoolban, de van egyfajta hallgatólagos megállapodás, hogy távozhat, ha úgy alakul a helyzet, hogy menni szeretne.”

Steele szerint a döntés nagyban függ attól, hogy a Feyenoord végül milyen irányba lép, de egyértelműen fogalmazott: „Ha megkapná az állást, szerintem elmenne. Ami nyilván egy újabb üres helyet hagyna Liverpoolban.”

A helyzet különösen érzékeny lehet, hiszen a klub már tavaly is hasonló kihívással szembesült Heitinga távozásakor. Bár felmerült, hogy akár ő maga is visszatérhetne, jelenleg nincs biztos megoldás az esetleges pótlására.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek a stábtagok hatásának megítélésében. „Sokan automatikusan azt gondolják, hogy Van Bronckhorst nem elég jó, mert a Liverpool most nem teljesít jól, míg Heitingát zseninek tartják, mert akkor sikeresek voltak” – fogalmazott Steele. „Mindkét állításban van igazság, de a valóság valahol a kettő között van.”

Van Bronckhorst számára a Feyenoord nem csupán egy új munkahely lehetne: játékosként és edzőként összesen közel három évtizedet töltött a klubnál, így egy esetleges visszatérés érzelmi szempontból is különleges lenne.

A végső döntés azonban még várat magára. Jelen állás szerint minden érintett fél a szezon végéig kivár, és csak ezt követően dőlhet el, hogy újabb változás jön-e a Liverpool szakmai stábjában.