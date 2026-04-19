Arne Slot helyzete nem könnyű: a holland vezetésével óriási meglepetésre bajnoki címet szerzett a csapat az előző szezonban, ami fantasztikus bravúr volt, tekintve, hogy Slot akkor debütált a Premier League-ben. A csapat nyáron eltapsolt kis híján 450 millió fontot, de az előrelépés helyett hátrébb csúszott a Liverpool. Szoboszlai Dominik csapata csak ötödik a bajnokságban, elbukta a Ligakupa-döntőt a Newcastle ellen (a Community Shieldért még szezon elején a Crystal Palace-tól kapott ki a csapat), a City az FA-kupából verte ki a Vörösöket, a Paris Saint-Germain pedig a BL-ben oktatta a csapatot, amelynek nem titkolt célja volt, hogy a Bajnokok Ligája színpadán mentse meg a szezonját.

A Liverpool már Arne Slot állásáért játszik?

A Liverpool sorsa a derbin dőlhet el?

Slot nincs könnyű helyzetben: a csapatot nem tudta felrázni, az újak közül egyelőre csak Hugo Ekitiké tűnik jó befektetésnek, míg Florian Wirtz és Kerkez Milos inkább a jövő embere lehet a csapatnál, a szezon egyértelműen nem róluk szólt, ráadásul most Ekitiké is kidőlt hosszú időre. A csapatot szinte egész szezonban Szoboszlai Dominik vitte a hátán, de úgy tűnik, ő is kisebb hullámvölgybe került, amit nem bír el a csapat.

Az érkezőkről már sokat és sokszor írtunk, papíron mindenki minőségi játékos, de a szurkolók egyelőre nem tudnak úgy kötődni az újakhoz, mint éppenséggel azokhoz, akik elhagyták a csapatot. Távozott Trent Alexander-Arnold, akihez a másik PL-rekorder gólpasszadó védő, Andy Robertson is csatlakozik nyáron, de nem marad a klublegenda, Mohamed Szalah sem, ami egyértelműen Slotnak köszönhető. Előző nyáron távozott Darwin Nunez mellett Luis Díaz is, aki varázsol a Bayern München csapatánál, mindezt azért, hogy jöhessen Ekitiké, Wirtz, Isak, valamint Kerkez és Frimpong – lehet, hogy ők a jövő emberei, de a szurkolók azonnali eredményeket várnak, pláne a bajnoki címvédőtől.

Kegyetlen sorozat vár a Liverpoolra

A Liverpool egész szezonban bajlódott sérülésekkel, elég csak Alissonra, Isakra vagy éppen Konatéra gondolni, de ez nem lehet mentség (eddig) 18 vereségre. Az igaz, hogy az ötödik hely is BL-indulást ér Angliában, de hatalmas a tülekedés a ’Pool mögött, a 12. Fulham is csak hét pontra van, de a negyedik hely már távolodik. Extrém esetben egyébként akár egy hetedik hely is érhet BL-indulást a PL-ben, de a Liverpool nyilván nem ebben reménykedik.