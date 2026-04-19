Arne Slot helyzete nem könnyű: a holland vezetésével óriási meglepetésre bajnoki címet szerzett a csapat az előző szezonban, ami fantasztikus bravúr volt, tekintve, hogy Slot akkor debütált a Premier League-ben. A csapat nyáron eltapsolt kis híján 450 millió fontot, de az előrelépés helyett hátrébb csúszott a Liverpool. Szoboszlai Dominik csapata csak ötödik a bajnokságban, elbukta a Ligakupa-döntőt a Newcastle ellen (a Community Shieldért még szezon elején a Crystal Palace-tól kapott ki a csapat), a City az FA-kupából verte ki a Vörösöket, a Paris Saint-Germain pedig a BL-ben oktatta a csapatot, amelynek nem titkolt célja volt, hogy a Bajnokok Ligája színpadán mentse meg a szezonját.
A Liverpool sorsa a derbin dőlhet el?
Slot nincs könnyű helyzetben: a csapatot nem tudta felrázni, az újak közül egyelőre csak Hugo Ekitiké tűnik jó befektetésnek, míg Florian Wirtz és Kerkez Milos inkább a jövő embere lehet a csapatnál, a szezon egyértelműen nem róluk szólt, ráadásul most Ekitiké is kidőlt hosszú időre. A csapatot szinte egész szezonban Szoboszlai Dominik vitte a hátán, de úgy tűnik, ő is kisebb hullámvölgybe került, amit nem bír el a csapat.
Az érkezőkről már sokat és sokszor írtunk, papíron mindenki minőségi játékos, de a szurkolók egyelőre nem tudnak úgy kötődni az újakhoz, mint éppenséggel azokhoz, akik elhagyták a csapatot. Távozott Trent Alexander-Arnold, akihez a másik PL-rekorder gólpasszadó védő, Andy Robertson is csatlakozik nyáron, de nem marad a klublegenda, Mohamed Szalah sem, ami egyértelműen Slotnak köszönhető. Előző nyáron távozott Darwin Nunez mellett Luis Díaz is, aki varázsol a Bayern München csapatánál, mindezt azért, hogy jöhessen Ekitiké, Wirtz, Isak, valamint Kerkez és Frimpong – lehet, hogy ők a jövő emberei, de a szurkolók azonnali eredményeket várnak, pláne a bajnoki címvédőtől.
Kegyetlen sorozat vár a Liverpoolra
A Liverpool egész szezonban bajlódott sérülésekkel, elég csak Alissonra, Isakra vagy éppen Konatéra gondolni, de ez nem lehet mentség (eddig) 18 vereségre. Az igaz, hogy az ötödik hely is BL-indulást ér Angliában, de hatalmas a tülekedés a ’Pool mögött, a 12. Fulham is csak hét pontra van, de a negyedik hely már távolodik. Extrém esetben egyébként akár egy hetedik hely is érhet BL-indulást a PL-ben, de a Liverpool nyilván nem ebben reménykedik.
A sorsolás mindenesetre kegyetlen. Vasárnap jön egy Everton elleni derbi, amin bármi előfordulhat, a városi rivális is csak öt pontra van Slotéktól, majd sorrendben következik a
- Crystal Palace
- Manchester United
- Chelsea
- Aston Villa
- Brentford ötös.
Négy csapat is az első hétben foglal helyet. A fenti felsorolást elnézve az sem zárható ki, hogy Slot megdönti a 19 meccses vereségi rekordot, akkor pedig szinte biztosan nem maradhat.
Az Everton ellen bármi megtörténhet
Ez lesz az első derbi az Everton vadonatúj stadionjában, a vízparti Hill Dickinson Stadionban. David Moyes nyolcadik helyen álló csapatának egy győzelem azt jelentené, hogy két pontra megközelítik az ötödik helyen álló riválist, ami valós esélyt adna arra, hogy közel egy évtized után ismét európai kupaszereplést érjenek el. A Liverpool számára a következő szezonbeli Bajnokok Ligája-indulás biztosítása kötelező, különösen egy gyenge, címvédést követő szezonban. Arne Slot csapatának ez az egyetlen célja maradt, miután a hét közepén összesítésben 4–0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a negyeddöntőben.
Nagyot fordult a világ az Evertonnal, hiszen két évvel ezelőtt még a kiesés elől menekült a csapat, most meg már szóba kerülhet a harc a BL-helyekért is. A Liverpool eközben minden trófeáról lemaradt, így már csak a kötelező maradt: a BL-indulás kiharcolása, amihez nagy lépést jelentene az első derbi megnyerése a Hill Dickinsonban.
Idegenben a derbi mindig nehéz, akkor is, amikor a Liverpool csúcsformában van. Most viszont messze nem azon a szinten van, és ebben a szezonban gyakran már az első nehézségnél összeomlott a csapat. Soha nem lehet tudni, melyik Liverpool lép pályára. Ha ehhez hozzávesszük az önbizalommal teli Everton-szurkolókat és azt, hogy ez az első derbi az új stadionban, a kérdés az: képes lesz-e a Liverpool egy komoly teljesítményre, vagy újabb fájdalmas 90 perc vár rájuk?
Eközben Liverpool kék felében úgy érzik, mintha egy lépéssel előrébb járnának annál, ahol lenniük kellene, innen már nagy csalódás lenne, ha teljesen lemaradnának Európáról.
A Liverpool 2012–13 óta nem végzett az Everton mögött. Most viszont ez reális veszély. Ha ez megtörténik, szinte biztosan nem lesznek top 5-ben, ami hatalmas kudarc lenne. Egy már így is gyenge szezon végén ez lenne a végső csapás és akár végérvényesen is Slot állásába kerülhetne.
Kik lehetnének az utódok?
Angliában természetesen folyamatosan napirenden vannak a lehetséges utódok, a fogadóirodák is foglalkoznak a lehetőséggel, ki követheti majd a holland szakembert.
A legnagyobb esélye a klub korábbi játékosa, a közönségkedvencnek számít, ugyanakkor a Real Madridnál megégő Xabi Alonso, aki korábban a Bayer Leverkusennel tett csodát a veretlen bajnoki címmel.
Az esélyesek között emlegetik a Stuttgarttal remeklő fiatal szakembert, Sebastian Hoenesst. A 43 éves edző a Bayern-legenda Dieter fia, és Uli unokaöccse. A vezetésével negyedik helyen áll a Stuttgart. Természetesen folyamatosan napirenden van Jürgen Klopp visszatérése, amire ugyan van esély, de Klopp egy ilyen helyzetből csak vesztesen kerülhetne ki.
Jelölt lehet még Andoni Iraola, aki a Bournemouth csapatától távozik majd és Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Simone Inzaghi Xavi Hernandez és Steven Gerrard neve is mind előkerült már.
