Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Farkas Erik édesapja rendezte a korábban kialakult félreértést. A Liverpool utánpótlásában pallérozódó 16 éves magyar tehetség édesapja azután adott ki közleményt, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megcáfolta a korábban tett állításait.

Farkas Erik jelenleg az angol Premier League-ben szereplő Liverpool utánpótlásában pallérozódik, már pályára lépett az U21-es csapatban is, s minden bizonnyal profi szerződést fog aláírni a Vörösökkel. A magyar tehetség története különösen érdekes, hiszen tízévesen, angol nyelvtudás nélkül került Angliába, és napjainkra már a liverpooli csapat egyik legnagyobb ígéretének tartják számon.

A Liverpool magyar tehetsége az angol utánpótlásban már bemutatkozott
A Liverpool magyar tehetsége az angol utánpótlásban már bemutatkozott
Fotó: Mondial Football Montaigu

De melyik válogatottat választja a Liverpool tehetsége?

Farkas Erik már bemutatkozott az angol utánpótlás-válogatottban, és jelenleg az angol szövetség is sokat tesz azért, hogy őket válassza. A fiatal játékos édesapja, Farkas Csaba korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában árulta el, hogy jelenleg inkább technikai akadályai vannak az angol szereplésnek, miközben úgy fogalmazott, hogy a magyar szövetséggel több mint egy éve megszakadt a kapcsolat.

Az interjú megjelenése után a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalosan is reagált az elhangzottakra, s megcáfolta az édesapa kijelentéseit.

A valóság ugyanis az, hogy az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán. Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek.

Mindent tisztázott Farkas Csaba

A 16 éves tehetség édesapja szerda délelőtt újabb közleményben reagált a kialakult helyzetre.

„A közelmúltban egyeztettünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, amely során Barczi Róbert sportigazgatóval nyílt és konstruktív párbeszédre került sor. A beszélgetést kölcsönös tisztelet, jó szándék és a korrekt együttműködés iránti elkötelezettség jellemezte. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a korábban felmerült félreértéseket közösen tisztázzuk. Mindkét fél egyetért abban, hogy Erik zavartalan fejlődése jelenleg a legfontosabb. A szövetség biztosított minket arról, hogy a teljesítményét jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri, és a magyar labdarúgás nagy potenciállal rendelkező tehetségeként tekint rá, függetlenül attól, hogy aktuálisan mely nemzetet képviseli utánpótlásszinten.”

Hiszünk abban, hogy a jövőben is hasonló szellemben folytatódhat köztünk a párbeszéd

− zárult Farkas Csaba közleménye.

A 16 éves játékos jövője tehát még közel sem dőlt el, de a magyar labdarúgás számára egy hatalmas erősítés lenne, ha Farkas Erik nem az angolokat választja a felnőttek között.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról