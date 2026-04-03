Farkas Erik még csak 16 éves, mégis már a profi szerződés küszöbén van a Liverpoolnál, amelynek akadémiáján hat éve fejlődik, és már az U21-es csapatban is bemutatkozott. A magyar középpályás gyors fejlődése nemcsak a klubon belül keltett feltűnést, hanem nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelem övezi.

A magyar tehetség, Farkas Erik hatalmas karriert futhat be a Liverpoolnál

Anglia vagy Magyarország? A Liverpool magyar tinisztárjáért megy a harc

Farkas Erik története különösen figyelemre méltó, hiszen tízévesen, angol nyelvtudás nélkül került Angliába, ahol a világ élklubjai versengtek érte. A kezdeti nehézségek ellenére gyorsan beilleszkedett, és mára a Liverpool egyik legnagyobb ígéretévé vált.

Egy dolog azonban még továbbra sem dőlt el, méghozzá, hogy melyik válogatottban fog szerepelni a felnőttek között. Erik már bemutatkozott az angol utánpótlás-válogatottban, és az angol szövetség is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy őket válassza. A tehetséges játékos édesapja, Farkas Csaba a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, jelenleg inkább technikai akadályai vannak az angol szereplésnek, miközben úgy fogalmazott, hogy a magyar szövetséggel megszakadt a kapcsolat és már több mint egy éve nem kereste őket senki a válogatottság ügyében.

Az MLSZ-szel korrekt beszélgetéseink voltak, de több mint egy éve nem kerestek bennünket”

– jelentette ki Farkas Erik édesapja.

Farkas Erik már bemutatkozott az angol utánpótlásválogatottban

Cáfol az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség azonban határozottan cáfolta ezt az állítást. A Magyar Nemzetnek reagálva a szövetség azt állította, hogy 2023 óta összesen 13 alkalommal küldtek meghívót a fiatal játékosnak, így szerintük nem igaz, hogy ne próbálták volna bevonni a magyar utánpótlás-válogatottba.

„A felvett interjúban elhangzott állítás, mely szerint az MLSZ nem foglalkozik a Liverpool akadémiáján pallérozódó Farkas Erikkel, nem felel meg a tényeknek, a szövetség határozottan cáfolja a Farkas Csaba által elmondottakat.

A valóság ugyanis az, hogy az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán. Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek.

Legutóbb az U17-es válogatott közelgő, áprilisi Európa-bajnoki selejtezőire is küldött a szövetség meghívót Farkas Eriknek, ám arra is elutasító válasz érkezett. Mindezeket az MLSZ természetesen dokumentumokkal is alá tudja támasztani – szól a szövetség válasza.