Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A Premier League címvédője a Fulham ellen lépett pályára szombaton az Anfield Roadon. A Liverpool a tinisztár Rio Ngumoha és a klublegenda Mohamed Szalah góljaival 2-0-ra nyert, ezzel őrzi ötödik helyét a tabellán.

A PSG elleni BL-negyeddöntős vereség után a Fulham ellen próbált javítani a Liverpool a Premier League-ben. A kezdőcsapatba Szoboszlai Dominik ezúttal is bekerült, a Vörösök másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos azonban csak a kispadon kapott helyet, és végül csereként sem kapott lehetőséget.

A Liverpool szurkolói győzelmet vártak a PSG eleni vereség után
A Liverpool szurkolói győzelmet vártak a PSG eleni vereség után
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool bekezdett a Fulham ellen

Nagy fölényben kezdte a meccset Arne Slot együttese, Rio Ngumoha a 9. percben éles szögből lőtt, de Bernd Leno könnyedén fogni tudta a labdát. Nem sokkal később a szezon végén távozó Andy Robertsonra jött ki egy hazai támadás, a skót válogatott balhátvéd kísérlete azonban elakadt a blokkban, majd Mohamed Szalah veszélyeztett, de ebből sem lett gól. A 17. percben Ngumoha esett el a 16-oson belül Oscar Bobb mellett, a hazai közönség ezt látva felhördült, de ezért nem járt 11-es a Liverpoolnak. Egyre nyomasztóbb fölényben játszott a PL-címvédő, a Fulham azonban mély blokkban védekezett, és valaki mindig oda tudott érni, hogy meggátolja a bekapott találatot.

Fulham's Belgian defender #21 Timothy Castagne (C) vies with Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026.
Keményen kellett védekeznie a Fulhamnek a Liverpool ellen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool sztárjai szép gólokat lőttek

Kevés alkalommal jutott el a Fulham a Liverpool kapujáig, de azért sikerült veszélyeztetnie. Bobb lövésénél Giorgi Mamardashvili kapusnak védenie kellett, majd Harry Wilson rafinált tekerése is kis híján beakadt. 

A 36. percben aztán csodás góllal szerzett vezetést a Liverpool, 

Florian Wirtz passzolt a bal szélen helyezkedő Ngumohához, a 17 éves tinisztár megcsinált néhány ördöngös biciklicselt, majd zseniálisan csavart a bal alsó sarokba. A fiatal tehetségnek ez volt a második gólja a PL-ben, egyben az első, amit az Anfield Roadon szerzett. Nem sokkal később már kettővel vezettek a Vörösök, a szezon végén távozó Szalah állítgatás nélkül tekert a jobb alsóba.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha celebrates for the TV camera after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026.
Rio Ngumoha remek gólt szerzett
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool fontos győzelmet aratott

Kétgólos előny birtokában kezdte a második félidőt a Liverpool, Slot a szünetben Curtis Jones helyére Ryan Gravenberch-et hozta be. A Fulham szinte azonnal gólt szerzett, de a csereként beállt Sasa Lukic lesről talált be, így maradt a 2-0. A túloldalon Cody Gakpo növelhette volna az előnyt, ám nagy helyzetben rossz megoldást választott a holland válogatott támadó. A 63. percben Rodrigo Muniz találhatott volna be egy szöglet után, de ezt megúszta a Liverpool, amely igyekezett tartani kétgólos vezetését, ezért próbálta megbecsülni a labdát. 

Szoboszlai a támadásépítés mellett védekezésben is kitűnt, 

egy alkalommal bravúros becsúszással mentett a saját 16-osán belül.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) vies with Fulham's English midfielder #32 Emile Smith Rowe (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026.
Szoboszlai fontos mentést mutatott be
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A hajrában megint a Liverpool nyomott, Szoboszlai kis híján szögletből talált be, Leno azonban résen volt és kiütötte a labdát. A 81. percben Alexis Mac Allister bombája kerülte el a bal alsó sarkot, az utolsó percekben azonban a Fulham a kapuja elé szegezte vendéglátóját.

A Liverpool zsinórban három elveszített tétmérkőzés után nyert újra, és a Premier League-et tekintve is három nyeretlen bajnokit követően gyűjtötte be megint a három pontot. 

Szoboszlaiék őrzik a BL-indulást érő ötödik helyet, amit akkor is biztosan megtartanak, ha a Chelsea vasárnap le tudja győzni a Manchester Cityt.

Premier League, 32. forduló:

Liverpool-Fulham 2-0 (2-0)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról