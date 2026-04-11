A PSG elleni BL-negyeddöntős vereség után a Fulham ellen próbált javítani a Liverpool a Premier League-ben. A kezdőcsapatba Szoboszlai Dominik ezúttal is bekerült, a Vörösök másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos azonban csak a kispadon kapott helyet, és végül csereként sem kapott lehetőséget.

A Liverpool szurkolói győzelmet vártak a PSG eleni vereség után

A Liverpool bekezdett a Fulham ellen

Nagy fölényben kezdte a meccset Arne Slot együttese, Rio Ngumoha a 9. percben éles szögből lőtt, de Bernd Leno könnyedén fogni tudta a labdát. Nem sokkal később a szezon végén távozó Andy Robertsonra jött ki egy hazai támadás, a skót válogatott balhátvéd kísérlete azonban elakadt a blokkban, majd Mohamed Szalah veszélyeztett, de ebből sem lett gól. A 17. percben Ngumoha esett el a 16-oson belül Oscar Bobb mellett, a hazai közönség ezt látva felhördült, de ezért nem járt 11-es a Liverpoolnak. Egyre nyomasztóbb fölényben játszott a PL-címvédő, a Fulham azonban mély blokkban védekezett, és valaki mindig oda tudott érni, hogy meggátolja a bekapott találatot.

Keményen kellett védekeznie a Fulhamnek a Liverpool ellen

A Liverpool sztárjai szép gólokat lőttek

Kevés alkalommal jutott el a Fulham a Liverpool kapujáig, de azért sikerült veszélyeztetnie. Bobb lövésénél Giorgi Mamardashvili kapusnak védenie kellett, majd Harry Wilson rafinált tekerése is kis híján beakadt.

A 36. percben aztán csodás góllal szerzett vezetést a Liverpool,

Florian Wirtz passzolt a bal szélen helyezkedő Ngumohához, a 17 éves tinisztár megcsinált néhány ördöngös biciklicselt, majd zseniálisan csavart a bal alsó sarokba. A fiatal tehetségnek ez volt a második gólja a PL-ben, egyben az első, amit az Anfield Roadon szerzett. Nem sokkal később már kettővel vezettek a Vörösök, a szezon végén távozó Szalah állítgatás nélkül tekert a jobb alsóba.

Rio Ngumoha remek gólt szerzett

A Liverpool fontos győzelmet aratott

Kétgólos előny birtokában kezdte a második félidőt a Liverpool, Slot a szünetben Curtis Jones helyére Ryan Gravenberch-et hozta be. A Fulham szinte azonnal gólt szerzett, de a csereként beállt Sasa Lukic lesről talált be, így maradt a 2-0. A túloldalon Cody Gakpo növelhette volna az előnyt, ám nagy helyzetben rossz megoldást választott a holland válogatott támadó. A 63. percben Rodrigo Muniz találhatott volna be egy szöglet után, de ezt megúszta a Liverpool, amely igyekezett tartani kétgólos vezetését, ezért próbálta megbecsülni a labdát.

Szoboszlai a támadásépítés mellett védekezésben is kitűnt,

egy alkalommal bravúros becsúszással mentett a saját 16-osán belül.