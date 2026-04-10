Komoly tüntetéshullám vette kezdetét Liverpoolban. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szurkolótábora úgy döntött, hogy a szezon hátralévő hazai mérkőzésein nem helyezi ki a klub zászlóit a legendás Kop lelátóra. Az elégedetlen szurkolók ezzel egyértelmű üzenetet küldtek a Liverpool vezetőségének.

Az angol bajnoki címvédő Liverpool március végén jelentette be, hogy megemeli a bajnoki mérkőzések jegyárait. A klub közleményében rámutatott, hogy a 2016/17-es szezon óta az üzemeltetési költségek 85%-kal emelkedtek, ezért volt szükség az emelésre. A This is Anfield információi szerint egy átlagos meccsnapi jegy ára 3-4,5 fonttal (1300-2000 forint) fog emelkedni. 

A hétvégétől eltűnnek a zászlók a Liverpool stadionjában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A klub tervei szerint a következő években fokozatosan emelkedni fognak a belépőjegyek árai – legalábbis a következő három szezonban – ami sok szurkolónál kiverte a biztosítékot, mivel szerintük már most is túlságosan drágák a jegyek.

Tiltakoznak a Liverpool szurkolói, Szoboszlaiékat csupasz lelátó fogadja majd

A mérkőzések előtti koreográfiákért felelős szurkolói csoport, a Spion Kop 1906 bejelentette, hogy a szezon hátralévő részében nem díszíti fel az Anfildet, sőt a híres Kop lelátóról is eltávolítják a klub zászlóit és a molinókat. A szurkolók szerint a drágulás veszélyezteti a klub hagyományait és kiszorítja azokat a helyi drukkereket, akik generációk óta járnak mérkőzésekre. A csoport közleménye szerint „nem maradt más választásuk”, mint a tiltakozás. 

A demonstráció a hétvégi Fulham elleni bajnokin kezdődik, ám a drukkerek jelezték, hogy szerdán a Paris Saint‑Germain elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen még kint lesznek a zászlók, mivel azon a meccsen emlékeznek meg 1989-es Hillsborough-stadiontragédia áldozatairól.

Ez még csak a kezdet?

A tiltakozás mögé több szurkolói csoport is beállt, köztük a Spirit of Shankly, amely régóta képviseli a Liverpool-drukkerek érdekeit. A szervezők szerint az akció csak az első lépés lehet: ha a klub nem változtat a döntésén, további demonstrációk is jöhetnek a szezon hátralévő részében.

Nem először fordul elő, hogy a szurkolók hasonlóképp tiltakoznak a jegyáremelés ellen: 2024-ben az Atalanta elleni Európa Liga-mérkőzésről is eltüntették a zászlókat. Azon a találkozón a Liverpool 3-0-ra kikapott, és mint utólag kiderült, az volt Jürgen Klopp utolsó nemzetközi kupameccse az Anfielden. 

A szurkolóknak a csapat teljesítményét látva sincs sok okuk az örömre. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Premier League-ben címvédőként mindössze ötödik helyen áll, előző nyolc tétmeccsükből csupán kettőt nyertek meg. Ráadásul amennyiben a Liverpool kiesik a legrangosabb európai kupasorozatból is, akkor biztosan trófea nélkül zárja az idei szezont.

