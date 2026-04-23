A Liverpool nyári sztárigazolása a Paris Saint-Germain elleni negyeddöntő visszavágóján úgy rogyott össze a pályán, hogy igazából senki sem volt a közelében. A francia válogatott támadó Achilles-ín szakadást szenvedett, melynek köszönhetően véget ért a szezonja és a nyári világbajnokságot is ki kell hagynia.

A Liverpool sztárja, Hugo Ekitiké borzasztóan balszerencsés volt

A Liverpool sztárja átesett a műtéten

Hugo Ekitikét a súlyos sérülése után műteni kellett, a Liverpool csatára pedig sikeresen át is esett az operáción.

A 23 éves futballista a közösségi oldalán adott hírt magáról a beavatkozást követően, új fotóin pedig alig lehet felismerni.

Ekitiké a fodrászhoz is ellátogatott, szőkére festett fürtjeitől megszabadult, és új stílusra váltott, szinte teljesen kopasz lett.

„Már itt vagyok, hamarosan visszatérek”

– üzente Ekitiké, aki a lábadozás első szakaszát az otthonában tölti majd, mivel nem tudja a jobb lábát használni a mozgáshoz, ezért járógéppel közlekedik.

A francia csatár felépülését a Liverpool orvosi és rehabilitációs stábja fogja felügyelni, a folyamat hosszú lesz, elsődleges célként 9-12 hónapos visszatérési időt tűztek ki számára.