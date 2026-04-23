Sikeresen megműtötték Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársát. A Liverpool francia válogatott csatára, Hugo Ekitiké az operáció után friss fotókat posztolt, és a megjelenését is alaposan megváltoztatta.

A Liverpool nyári sztárigazolása a Paris Saint-Germain elleni negyeddöntő visszavágóján úgy rogyott össze a pályán, hogy igazából senki sem volt a közelében. A francia válogatott támadó Achilles-ín szakadást szenvedett, melynek köszönhetően véget ért a szezonja és a nyári világbajnokságot is ki kell hagynia.

(FILES) Players care for Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike who lies injured during the UEFA Champions League quarter final, second-leg football match between Liverpool and Paris Saint-Germain at Anfield in Liverpool, north west England on April 14, 2026. France coach Didier Deschamps confirmed on April 15, 2026, that the serious injury suffered by Liverpool forward Hugo Ekitiké on April 14, 2026 in the Champions League match against PSG "will unfortunately prevent him from finishing the season with Liverpool and from participating in the World Cup." (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A Liverpool sztárja átesett a műtéten

Hugo Ekitikét a súlyos sérülése után műteni kellett, a Liverpool csatára pedig sikeresen át is esett az operáción

A 23 éves futballista a közösségi oldalán adott hírt magáról a beavatkozást követően, új fotóin pedig alig lehet felismerni.

Ekitiké a fodrászhoz is ellátogatott, szőkére festett fürtjeitől megszabadult, és új stílusra váltott, szinte teljesen kopasz lett. 

„Már itt vagyok, hamarosan visszatérek” 

– üzente Ekitiké, aki a lábadozás első szakaszát az otthonában tölti majd, mivel nem tudja a jobb lábát használni a mozgáshoz, ezért járógéppel közlekedik.

A francia csatár felépülését a Liverpool orvosi és rehabilitációs stábja fogja felügyelni, a folyamat hosszú lesz, elsődleges célként 9-12 hónapos visszatérési időt tűztek ki számára.

