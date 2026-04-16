Az angol Premier League-ben szereplő Liverpool nem tudott csodát tenni a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, miután a Paris Saint-Germain a 2-0-ra megnyert odavágó után a második mérkőzést is megnyerte, így a címvédő ott lesz a 2025-2026-os kiírás elődöntőjében. Ezzel eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata kupa nélkül zárja a szezont, ráadásul a BL-hely is hatalmas veszélybe került.

Hordágyon vitték le a Liverpool sztárját

A Liverpool nagy veszteséget könyvelhetett el

Arne Slot menedzser már a Paris Saint-Germain elleni visszavágó első félidejében kényszercserére kényszerült, amikor Hugo Ekitiké látszólag súlyos sérülést szenvedett. A franciát hordágyon vitték le a pályáról, csütörtökön pedig megerősítette azt a Liverpool, amitől a szurkolók a leginkább tartottak.

„A Liverpool FC megerősíti, hogy Hugo Ekitiké Achilles-ínszakadást szenvedett. A csatárt a keddi, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés első félidejében kellett lecserélni az Anfielden, miután megcsúszott a gyepen” − olvasható a Vörösök közleményében.

A sérülés miatt Ekitiké a szezon további részében már nem léphet pályára, és a labdarúgó-világbajnokságra sem tud elutazni a francia válogatottal.

We are all with you, Hugo ❤️ pic.twitter.com/PAH7lu08Al — Liverpool FC (@LFC) April 16, 2026

Mi várhat a Liverpoolra?

Szoboszlaiék számára már csak a Premier League maradt, amelynek következő fordulójában az Everton otthonában lépnek pályára, a liverpooli derbin. Nagy kérdés lesz, hogy a holland vezetőedző kivel szeretné pótolni Ekitikét, bár az igaz, hogy a francia a Fulham ellen sem került be a kezdőcsapatba.

A Vörösök jelenleg a BL-részvételt érő ötödik helyen állnak az angol élvonalban, viszont balszerencséjükre látótávolságon belül van több rivális is, akiknek minden bizonnyal gyengébb lesz a menetrendjük. A Liverpool a városi derbi után a Crystal Palace-t fogadja, majd jön a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Brentford elleni rangadó.