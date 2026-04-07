Ibrahima Konaté szerződése lejár a szezon végén a Premier League jelenlegi címvédőjénél. A Liverpool védője a L'Equipe értesülései közel áll a hosszabbításhoz, és szeretné gyorsan lezárni a tárgyalásokat a két hónap múlva kezdődő világbajnokság előtt.

Hosszabbít a Liverpool védője?

Megállapodás egyelőre nem született Ibrahima Konaté jövőjével kapcsolatban, de egyre valószínűbb, hogy a védő a következő szezonban is a Liverpool csapatát erősíti. Sajtóhírek szerint a felek már 2024 októbere óta tárgyalnak egy esetleges hosszabbításról, azonban több ajánlat ellenére sem sikerült a megegyezés. Szoboszali Dominik csapattársa, Konaté jelenleg 150 ezer fontot keres hetente, és emelést szeretne, hogy közelebb kerüljön a legjobban fizetett játékosokhoz, mint Florian Wirtz és a szezon végén távozó, Mohamed Szalah.

A védő túl alacsonynak ítélte klubja eredeti ajánlatát, ami bizonytalanságot okozott a játékosban, így több európai topklubbal is összeboronálták, köztük a Real Madriddal és a Paris Saint-Germainnel is.

Ha a szerződése június 30-án lejárna, minden bizonnyal ő lenne a sportág egyik legkeresettebb szabadon igazolható játékosa. A L'Equipe legfrissebb jelentése szerint, Konaté ügynökei szóban már megállapodásra jutottak a Liverpoollal egy hosszú távú szerződésről.

Állítólag megállapodtak a pénzügyi feltételekről és már csak egyes részleteket kell véglegesíteni. A klubnál jelenleg optimistán állnak a helyzethez, úgy gondolják, még a hónap végén lezárhatják a tárgyalásokat.

Tárgyalunk vele, ez elárulja, mik a szándékaink. Azt szeretnénk, ha maradna, de a tárgyalások még folynak, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Nem tárgyalnánk, ha nem akarnánk, hogy maradjon”

– mondta februárban Arne Slot, a Liverpool menedzsere.

A francia válogatott védő ebben a szezonban 29 meccsen lépett pályára kezdőként, leggyakrabban Virgil van Dijk mellett szerepelt, és egy gólt szerzett. Konaté 2021-ben, 36 millió fontért igazolt a Liverpoolhoz az RB Leipzig csapatától. Franciaország június 16-án kezdi meg szereplését a világbajnokságon Szenegál ellen.