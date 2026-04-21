Az elmúlt hónapokban komoly találgatások övezték a Liverpool 26 éves védőjének jövőjét, hiszen Konaté jelenlegi szerződése júniusban lejár, és a szezon során többször is lehetett találkozni a hírekben a Real Madrid érdeklődésével.

Ibrahima Konaté bevallotta: marad a Liverpool focistája

Hogy alakul Ibrahima Konaté jövője Liverpoolban?

Ibrahima Konaté azonban most egyértelművé tette: már a szezon elején jelezte a klub vezetőinek, hogy szívesen maradna, és a tárgyalások végre a célegyenesbe értek.

Sok minden elhangzott rólam, de az igazság az, hogy régóta egyeztetünk a klubbal, és közel vagyunk a megállapodáshoz”

– mondta a védő az Everton elleni, 2–1-re megnyert városi rangadó után. Hozzátette: nagy esélyt lát arra, hogy a következő idényben is a Liverpool játékosa lesz, ami mindig is a célja volt.

A francia játékos utalt rá, hogy az idény személyes okokból is nehéz volt számára – édesapja januári halála mélyen érintette –, és szerinte ha a szurkolók pontosan tudnák, min ment keresztül, jobban megértenék az idei teljesítményét.

A szerződéshosszabbítás azért is kulcsfontosságú, mert így a Liverpoolnak nem kellene sürgősen új középhátvéd után néznie. A klub ugyan már megszerezte a fiatal Jeremy Jacquet játékjogát, valamint visszatérhet sérüléséből Giovanni Leoni is, de a védelem stabilitását nagyban erősítené Konaté maradása. Eközben Virgil van Dijk szerződéséből már csak egy év van hátra, míg Joe Gomez jövője a sérülésekkel terhelt szezon után kérdésessé vált.

Ha Konaté hosszabbít, a klub vezetősége más posztok megerősítésére fordíthatja az erőforrásokat: a hírek szerint két támadó, egy középpályás és akár egy balhátvéd érkezése is prioritást élvezhet – utóbbi Kerkez Milos vetélytársa lehet.

A francia védő már a jövőbe tekint: egyre nagyobb szerepet szeretne vállalni az öltözőn belül is, különösen annak fényében, hogy olyan kulcsemberek távozása is napirenden van, mint Mohamed Szalah vagy Andrew Robertson.

A legendák egyszer távoznak, és utána rajtunk a sor, hogy átvegyük a vezetést. Már elkezdtem ezt a folyamatot, de ez nagy felelősség, és szükségem van a csapattársak segítségére is”

– hangsúlyozta.