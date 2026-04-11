Április 9-én vált hivatalossá, hogy Mohamed Szalah után újabb klublegendájától válik meg a Liverpool, amely szerződése lejártával átigazolási díj nélkül engedi el a skót Andy Robertsont. Kerkez Milos posztriválisa már a télen távozott volna, azonban a Vörösöket sújtó sérüléshullám miatt nem történt meg a klubváltás.

Ellenfélként térhet vissza a Liverpool klublegendája

Andy Robertson 2017-ben, mindössze kilencmillió euróért cserébe érkezett a Liverpoolhoz, amely mezét azóta 373 tétmérkőzésen húzhatta magára, és balhátvéd létére 69 gólpasszt ki is osztott. Szalahval együtt ő is minden fontos trófeát megnyert, beleérte a Bajnokok Ligáját is, amelynek 2019-es döntőjében kezdőként lépett pályára a Tottenham ellen.

A 92-szeres skót válogatott védő Kerkez Milos érkezése után már csak kiegészítőemberként jeleskedett, így joggal merültek fel azok a sajtóhírek, miszerint akár már a téli átigazolási időszak során csapatot válthat. Robertson legnagyobb kérője a Tottenham volt, azonban a Vörösöket sújtó sérüléshullám miatt nem történhetett meg a transzfer, ám júniusra ez már nem vonatkozik.

Fabrizio Romano transzferguru szerint a skót veterán és a londoni együttes szóban már meg is állapodott egymással, ezt csak az a tragédia boríthatja fel, ha Roberto De Zerbi együttese kiesik a Premier League-ből.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tottenham have a verbal agreement to sign Andy Robertson in June 2026, all terms in place.



Nothing signed/sealed yet as staying in Premier League will be a key factor ahead of proceeding.



Robertson, ready to pick #THFC project if relegation battle has positive outcome. pic.twitter.com/HJCZcX5HbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

Az olasz transzferguru úgy értesült, hogy Robertson szívesen csatlakozna a Tottenham projektjéhez, viszont feltétel, hogy a csapat megőrizze az élvonalbeli tagságát. A korábbi BL-döntős hihetetlen szezont produkál, hiszen tavaly megnyerte az Európa-ligát, azóta pedig már három menedzsert fogyasztott el, a negyedik próbálkozó De Zerbi, aki a Sunderland ellen mutatkozik be a csapat élén.