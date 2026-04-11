Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andy Robertson idény végi távozása nemrégiben vált hivatalossá, és máris meglehet a skót balhátvéd új állomáshelye. Egybehangzó sajtóhírek szerint a Liverpool klublegendája szóban már megállapodott a Tottenham Hotspur csapatával, s amennyiben a londoniak megmenekülnek a kieséstől, úgy nyélbe is ütik az üzletet.

Április 9-én vált hivatalossá, hogy Mohamed Szalah után újabb klublegendájától válik meg a Liverpool, amely szerződése lejártával átigazolási díj nélkül engedi el a skót Andy Robertsont. Kerkez Milos posztriválisa már a télen távozott volna, azonban a Vörösöket sújtó sérüléshullám miatt nem történt meg a klubváltás.

Andy Robertson és Mohamed Szalah is az idény végén hagyja el a Liverpool csapatát
Andy Robertson és Mohamed Szalah is az idény végén hagyja el a Liverpool csapatát
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ellenfélként térhet vissza a Liverpool klublegendája

Andy Robertson 2017-ben, mindössze kilencmillió euróért cserébe érkezett a Liverpoolhoz, amely mezét azóta 373 tétmérkőzésen húzhatta magára, és balhátvéd létére 69 gólpasszt ki is osztott. Szalahval együtt ő is minden fontos trófeát megnyert, beleérte a Bajnokok Ligáját is, amelynek 2019-es döntőjében kezdőként lépett pályára a Tottenham ellen.

A 92-szeres skót válogatott védő Kerkez Milos érkezése után már csak kiegészítőemberként jeleskedett, így joggal merültek fel azok a sajtóhírek, miszerint akár már a téli átigazolási időszak során csapatot válthat. Robertson legnagyobb kérője a Tottenham volt, azonban a Vörösöket sújtó sérüléshullám miatt nem történhetett meg a transzfer, ám júniusra ez már nem vonatkozik.

Fabrizio Romano transzferguru szerint a skót veterán és a londoni együttes szóban már meg is állapodott egymással, ezt csak az a tragédia boríthatja fel, ha Roberto De Zerbi együttese kiesik a Premier League-ből.

Az olasz transzferguru úgy értesült, hogy Robertson szívesen csatlakozna a Tottenham projektjéhez, viszont feltétel, hogy a csapat megőrizze az élvonalbeli tagságát. A korábbi BL-döntős hihetetlen szezont produkál, hiszen tavaly megnyerte az Európa-ligát, azóta pedig már három menedzsert fogyasztott el, a negyedik próbálkozó De Zerbi, aki a Sunderland ellen mutatkozik be a csapat élén.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról