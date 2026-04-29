Alexis Mac Allister, a világbajnok argentin középpályás az előző idényekben kulcsszerepet játszott a Liverpoolnál, a mostani szezonja azonban visszafogottra sikerült. A Liverpool Echo szerint teljesítménye „elmaradt a korábbi szintjétől”, amihez sérülések és a nem megfelelő felkészülés is hozzájárultak.

Szoboszlai Dominik a világbajnok Alexis Mac Allisterrel is kiválóan megérti magát a pályán Liverpoolban

Bár szinte végigjátszotta az idényt – a keret egyik legtöbbet szereplő játékosa volt –, nem tudott tartósan kiemelkedőt nyújtani. Időnként megvillant, de nem volt meghatározó, ami korábban jellemezte.

Alexis Mac Allister szerződése és átigazolási helyzete

A 27 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig érvényes, de hamarosan az utolsó két évébe lép, és jelenleg nincs szó hosszabbításról. Eközben több csapattársával – köztük Szoboszlai Dominikkel – már zajlanak az egyeztetések az új megállapodásról.

A Liverpool Echo úgy fogalmaz, hogy egy „50 millió font körüli vagy annál nagyobb ajánlat” esetén a klub elgondolkodhat az eladáson. Mac Allistert korábban többször is kapcsolatba hozták a Real Madriddal, és nem titok, hogy a játékos szívesen kipróbálná magát a spanyol bajnokságban.

A Liverpool középpályája átalakulhat

A Liverpool középpályájának átalakítása napirenden van, és egyes elképzelések szerint Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch alkothat stabil párost a jövőben. Ez csökkentheti Mac Allister szerepét a csapatban.

A világbajnok játékos maradása ugyanakkor továbbra is reális opció, hiszen a képességei vitathatatlanok. A döntést befolyásolhatja a közelgő világbajnokság is: egy erős torna jelentősen növelheti az értékét, ami akár egy nagyobb átigazolást is elősegíthet.