Rendkívüli

Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Sport

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

A Premier League címvédője komoly döntés előtt állhat a nyári átigazolási időszakban. Alexis Mac Allister jövője ugyanis egyre bizonytalanabbá vált Liverpoolban, és könnyen lehet, hogy megfelelő ajánlat esetén megválnak tőle.

Alexis Mac Allister, a világbajnok argentin középpályás az előző idényekben kulcsszerepet játszott a Liverpoolnál, a mostani szezonja azonban visszafogottra sikerült. A Liverpool Echo szerint teljesítménye „elmaradt a korábbi szintjétől”, amihez sérülések és a nem megfelelő felkészülés is hozzájárultak.

Dominik Szoboszlai hugs teammate Alexis Mac Allister during the UEFA Champions League match between Liverpool and Qarabag FK at Anfield in Liverpool, England, on January 28, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik a világbajnok Alexis Mac Allisterrel is kiválóan megérti magát a pályán Liverpoolban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Bár szinte végigjátszotta az idényt – a keret egyik legtöbbet szereplő játékosa volt –, nem tudott tartósan kiemelkedőt nyújtani. Időnként megvillant, de nem volt meghatározó, ami korábban jellemezte.

Alexis Mac Allister szerződése és átigazolási helyzete

A 27 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig érvényes, de hamarosan az utolsó két évébe lép, és jelenleg nincs szó hosszabbításról. Eközben több csapattársával – köztük Szoboszlai Dominikkel – már zajlanak az egyeztetések az új megállapodásról.

A Liverpool Echo úgy fogalmaz, hogy egy „50 millió font körüli vagy annál nagyobb ajánlat” esetén a klub elgondolkodhat az eladáson. Mac Allistert korábban többször is kapcsolatba hozták a Real Madriddal, és nem titok, hogy a játékos szívesen kipróbálná magát a spanyol bajnokságban.

A Liverpool középpályája átalakulhat

A Liverpool középpályájának átalakítása napirenden van, és egyes elképzelések szerint Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch alkothat stabil párost a jövőben. Ez csökkentheti Mac Allister szerepét a csapatban.

A világbajnok játékos maradása ugyanakkor továbbra is reális opció, hiszen a képességei vitathatatlanok. A döntést befolyásolhatja a közelgő világbajnokság is: egy erős torna jelentősen növelheti az értékét, ami akár egy nagyobb átigazolást is elősegíthet.

  • Még több cikk
Mi a fene történik a Liverpool világbajnok szupersztárjával?
Szoboszlai Dominik helyett másik liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid
A PSG–Bayern egy meccsel is rekorder lett; mutatjuk, melyik klasszikus, elődöntős párharcokat előzheti meg

 

