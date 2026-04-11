Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Kemény kritikát kapott a Liverpool egyiptomi világsztárja. Az egykori Premier League-csatár, Troy Deeney szerint a szezon végén távozó Mohamed Szalah hiába a Liverpool történetének egyik legeredményesebb játékosa, soha nem lesz igazi klublegenda.

Mohamed Szalah kétségtelenül a Premier League történelmének egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, mióta 2017-ben a Liverpoolhoz igazolt. A Vörösöket két bajnoki címre vezette, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal. A távozását néhány hete bejelentő 115-szörös egyiptomi válogatott játékos eddig 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, amivel a klub minden idők harmadik legeredményesebb játékosa. Az idei szezonban azonban látványosan visszaesett az ő teljesítménye is, minden sorozatot figyelembe véve ugyanis 35 meccsen alatt mindössze 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett.

Mohamed Szalah közel egy évtized után távozik a Liverpooltól
Mohamed Szalah közel egy évtized után távozik a Liverpooltól
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Szalah soha nem lesz liverpooli legenda? 

A Watford és a Birmingam City korábbi angol csatára, Troy Deeney meglehetősen kemény véleményt fogalmazott meg Mohamed Szalah-val kapcsolatban, ugyanis szerinte a Liverpool támadója gyakran rendezett jelenetet a kamerák előtt, amikor csapata nehéz helyzetbe került – mindez pedig szerinte arra utal, hogy saját magát a csapata elé helyezi.

Ő a Liverpool minden idők egyik legnagyobb játékosa? A tehetség szempontjából talán, de az összkép a lényeg. Mindenekelőtt a klub vezetőjének kell lenned. Szalah viszont csakis önmagáért játszik”

 – jelentette ki a The Sun cikkében Deeney. 

Forest Green Rovers' manager Troy Deeney is watching the Sky Bet League 2 match between Salford City and Forest Green Rovers at The Peninsula Stadium, Moor Lane, Salford, on January 6, 2024. (Photo by MI News/NurPhoto)
Troy Deeney nincs túl jó véleménnyel a Liverpool egyiptomi sztárjáról
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Premier League-ben 165 meccsen 47 gólig jutó Deeney úgy fogalmazott: a 33 éves egyiptomi támadó az egyik legnagyobb drámakirálynő, akit valaha látott a pályán, majd hozzátette, a kritika mögött semmi személyes nincs.

Szalah viselkedését a csapatkapitány, Virgil van Dijk hozzáállásával hasonlította össze, mondán a holland védő mindig vállalja felelősséget a nyilvánosság előtt, akár győzelem, akár vereség után kell megszólalnia. 

Nem ez az első alkalom, hogy Szalah viselkedése reflektorfénybe kerül, két évvel ezelőtt, a Liverpool korábbi edzőjével, Jürgen Kloppal került vitába. Deeney példának hozta fel azt is, amikor az idei Afrika-kupa előtt nyilvánosan kritizálta a klubját, így már akkor felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől. 

„Amikor jól mennek a dolgok, Szalah-t illeti az összes elismerés” – jegyezte meg Deeney, aki a Thierry Henry-vel való összehasonlításokat „egy rakás hülyeségnek” nevezte.

Deeney kritikája azért is furcsa, mert soha egyetlen trófeát sem nyert, miközben pályafutása nagy részét az angol másod- és harmadosztályban töltötte.

„Már az előző szezonban is dicséretet érdemelt, amikor hihetetlen formában játszott, de amint rosszra fordultak a dolgok ő csak tovább rontott a helyzeten” – fogalmazott a 2024-es visszavonulása óta szakértőként tevékenykedő excsatár, kiemelve, hogy Szalah hozzáállása megtörhette a csapategységet, és rossz példát mutatott más játékosoknak.

  • Kapcsolódó cikkek:
Megállapodott új csapatával a Liverpool klublegendája
Szoboszlai Dominik a célkeresztben: gyűlölködő molinót kapott a magyar sztár
Döbbenet Liverpoolban: Szalah után újabb legenda távozik a klubtól
A Chelsea-től száműzött edző mentheti meg a Liverpoolt?
Mi a magyarázat Szoboszlai különc viselkedésére? A búcsúzó liverpooli legenda irányítja rá a figyelmet
Ez már lázadás, a Liverpool szurkolói látványos akcióval üzennek a klubnak

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról