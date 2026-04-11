Mohamed Szalah kétségtelenül a Premier League történelmének egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, mióta 2017-ben a Liverpoolhoz igazolt. A Vörösöket két bajnoki címre vezette, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal. A távozását néhány hete bejelentő 115-szörös egyiptomi válogatott játékos eddig 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, amivel a klub minden idők harmadik legeredményesebb játékosa. Az idei szezonban azonban látványosan visszaesett az ő teljesítménye is, minden sorozatot figyelembe véve ugyanis 35 meccsen alatt mindössze 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett.

Mohamed Szalah közel egy évtized után távozik a Liverpooltól

Szalah soha nem lesz liverpooli legenda?

A Watford és a Birmingam City korábbi angol csatára, Troy Deeney meglehetősen kemény véleményt fogalmazott meg Mohamed Szalah-val kapcsolatban, ugyanis szerinte a Liverpool támadója gyakran rendezett jelenetet a kamerák előtt, amikor csapata nehéz helyzetbe került – mindez pedig szerinte arra utal, hogy saját magát a csapata elé helyezi.

Ő a Liverpool minden idők egyik legnagyobb játékosa? A tehetség szempontjából talán, de az összkép a lényeg. Mindenekelőtt a klub vezetőjének kell lenned. Szalah viszont csakis önmagáért játszik”

– jelentette ki a The Sun cikkében Deeney.

Troy Deeney nincs túl jó véleménnyel a Liverpool egyiptomi sztárjáról

A Premier League-ben 165 meccsen 47 gólig jutó Deeney úgy fogalmazott: a 33 éves egyiptomi támadó az egyik legnagyobb drámakirálynő, akit valaha látott a pályán, majd hozzátette, a kritika mögött semmi személyes nincs.

Szalah viselkedését a csapatkapitány, Virgil van Dijk hozzáállásával hasonlította össze, mondán a holland védő mindig vállalja felelősséget a nyilvánosság előtt, akár győzelem, akár vereség után kell megszólalnia.

Nem ez az első alkalom, hogy Szalah viselkedése reflektorfénybe kerül, két évvel ezelőtt, a Liverpool korábbi edzőjével, Jürgen Kloppal került vitába. Deeney példának hozta fel azt is, amikor az idei Afrika-kupa előtt nyilvánosan kritizálta a klubját, így már akkor felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.