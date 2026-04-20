Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool 2-1-es győzelemmel hozta az Everton elleni városi rangadót az angol Premier League 33. fordulójában. A liverpooli derbi után egy érdekes jelenet került nyilvánosságra a címvédő öltözőjéből, amelyen jól láthatóan Arne Slot egy játékost külön kiemelt a csapat előtt.

A Mersey-parti derbi elképesztő izgalmakat hozott, hiszen egészen a 100. percig döntetlenre állt az Everton és a Liverpool bajnokija, végül Virgil van Dijk fejese döntött Szoboszlai Dominik szöglete után. A magyar válogatott csapatkapitánya így gólpasszal ünnepelte 100. mérkőzését a Premier League-ben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) vies with Everton's English defender #32 Jarrad Branthwaite (R) during the English Premier League football match between Everton and Liverpool at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north west England on April 19, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően a Liverpool nyerte a városi derbit
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Vörösök győzelme azonban ismét vezéráldozattal járt, ugyanis az Everton egyenlítő góljánál megsérült Giorgi Mamardashvili. A grúz kapust hordágyon kellett levinni a pályáról, a mérkőzés után pedig a Liverpool edzője, Arne Slot megerősítette, hogy a játékost kórházba szállították, de a sérülése nem tűnik súlyosnak.

„Kórházba szállították. Az orvosi stáb azt mondta, hogy nyílt seb volt a lábán. Szerintem nem kell hosszú távon nélkülöznünk, de meglátjuk, hogy a jövő héten bevethető lesz, vagy sem” – mondta a holland szakember. 

Mamardashvili kidőlése azért is nagy csapás a Liverpoolnak, mert a csapat első számú kapusa, Alisson szintén sérülés miatt nem bevethető jelenleg.

A georgiai válogatott kapust a derbin így a harmadik számú kapus, a nyáron igazolt Freddie Woodman váltotta, aki a 2021/22-es szezon óta először lépett pályára a Premier League-ben, és ez volt mindössze a második meccse a Liverpool színeiben. A 29 éves angol kapus jól szállt be és magabiztosan védett, végül kapott gól nélkül abszolválta a majdnem egy félidőnyi játékrészt.

A mérkőzés után a Sky Sports kamerái különleges pillanatot rögzítettek a Liverpool öltözőjében. A felvételen látható, amint Arne Slot beszédet tartott a játékosainak, majd külön megemlítette Woodmant, akit aztán a csapattársai is megtapsoltak.

Arne Slot viccelődött a Liverpool balszerencséjén

A holland tréner a meccs után is megdicsérte a harmadik számú kapust.

„Freddie nagyszerű munkát végzett. Elismerést érdemel, mert 1-1-es állásnál kellett beállnia, de nagyon jól végezte a dolgát, nehéz helyzetben is magabiztos volt, megőrizte a hidegvérét, és megérdemelte ezt a pillanatot, mert keményen megdolgozott ezért a lehetőségért. 

Általában a harmadik számú kapusok nem játszanak túl sokat, de egy olyan szezonban, mint a miénk, még akkor is készen kell állnod, ha a Liverpool U8-as csapatában játszol. Egészen hihetetlen, ami velünk történik!”

 – fogalmazott Slot.

A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő, a Premier League tabelláján jelenleg ötödik helyen álló Liverpool legközelebb április 25-én fogadja a Crystal Palace csapatát az Anfielden.

  • Kapcsolódó cikkek:
Miért nem állították ki az Arsenal védőjét Erling Haaland lefejeléséért?
Ezt mondta Szoboszlai Dominik a Liverpool sikere után
Buzsik Borka leleplezte: ilyen valójában Szoboszlai Dominik – fotó
Szoboszlai Dominik teljesítménye nem a régi
Szoboszlai Dominik elképesztő mérföldkőhöz érkezett a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik a 100. percben adott gólpasszt a liverpooli városi rangadón
Liverpool: Itt az utolsó esély, hogy Szoboszlai Dominikék megmentsék Arne Slotot?

 

