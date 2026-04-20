A Mersey-parti derbi elképesztő izgalmakat hozott, hiszen egészen a 100. percig döntetlenre állt az Everton és a Liverpool bajnokija, végül Virgil van Dijk fejese döntött Szoboszlai Dominik szöglete után. A magyar válogatott csapatkapitánya így gólpasszal ünnepelte 100. mérkőzését a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően a Liverpool nyerte a városi derbit

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Vörösök győzelme azonban ismét vezéráldozattal járt, ugyanis az Everton egyenlítő góljánál megsérült Giorgi Mamardashvili. A grúz kapust hordágyon kellett levinni a pályáról, a mérkőzés után pedig a Liverpool edzője, Arne Slot megerősítette, hogy a játékost kórházba szállították, de a sérülése nem tűnik súlyosnak.

„Kórházba szállították. Az orvosi stáb azt mondta, hogy nyílt seb volt a lábán. Szerintem nem kell hosszú távon nélkülöznünk, de meglátjuk, hogy a jövő héten bevethető lesz, vagy sem” – mondta a holland szakember.

Mamardashvili kidőlése azért is nagy csapás a Liverpoolnak, mert a csapat első számú kapusa, Alisson szintén sérülés miatt nem bevethető jelenleg.

A georgiai válogatott kapust a derbin így a harmadik számú kapus, a nyáron igazolt Freddie Woodman váltotta, aki a 2021/22-es szezon óta először lépett pályára a Premier League-ben, és ez volt mindössze a második meccse a Liverpool színeiben. A 29 éves angol kapus jól szállt be és magabiztosan védett, végül kapott gól nélkül abszolválta a majdnem egy félidőnyi játékrészt.

A mérkőzés után a Sky Sports kamerái különleges pillanatot rögzítettek a Liverpool öltözőjében. A felvételen látható, amint Arne Slot beszédet tartott a játékosainak, majd külön megemlítette Woodmant, akit aztán a csapattársai is megtapsoltak.

Posts from the liverpoolfc

community on Reddit

Arne Slot viccelődött a Liverpool balszerencséjén

A holland tréner a meccs után is megdicsérte a harmadik számú kapust.

„Freddie nagyszerű munkát végzett. Elismerést érdemel, mert 1-1-es állásnál kellett beállnia, de nagyon jól végezte a dolgát, nehéz helyzetben is magabiztos volt, megőrizte a hidegvérét, és megérdemelte ezt a pillanatot, mert keményen megdolgozott ezért a lehetőségért.

Általában a harmadik számú kapusok nem játszanak túl sokat, de egy olyan szezonban, mint a miénk, még akkor is készen kell állnod, ha a Liverpool U8-as csapatában játszol. Egészen hihetetlen, ami velünk történik!”

– fogalmazott Slot.